Gym Wolkersdorf: Ohne Kompromisse für die Bewegung Mitmensch

Sechs Jugendliche des Gymnasiums Wolkersdorf und ihr Ethiklehrer Manfred Kolb unterstützen im Rahmen der Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ den Verein „Bewegung Mitmensch - Hilfe für notleidende Menschen im Weinviertel“ mit dem Projekt „Bread & Brain“.

Als erster Schwerpunkt wurden von den Teilnehmerinnen Deutschstunden im Rahmen der ehrenamtlichen und unentgeltlichen Deutschkurse für Menschen mit nicht deutscher Muttersprache mit viel Engagement und Empathie vorbereitet. Die Bewegung Mitmensch bietet seit Jahren solche Kurse regelmäßig an. Dieses Angebot wird derzeit von mehr als 70 Personen in Anspruch genommen. „Der Unterricht war lebendig gestaltet und wurde engagiert in die Praxis umgesetzt“, freut sich Bewegung-Mitmensch-Obmann Franz Schneider.

„Es war eine besondere Erfahrung für die Schülerinnen, einmal in die Rolle der Lehrkräfte zu schlüpfen und grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache zu vermitteln“, erzählt der Obmann: Den Menschen, die die Kurse besuchen und aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen stammen, hat die zum Teil spielerische Wissensvermittlung sehr gut gefallen und die „neuen Lehrerinnen“ erhielten viel Applaus dafür.

Einen weiteren Schwerpunkt stellte die Sammlung von dauerhaften Lebensmitteln und Hygieneprodukten bei „Interspar Mistelbach“ dar. Diese Aktion wurde am Freitagnachmittag und Samstagvormittag durchgeführt. Die gesammelten Spenden wurden dem Verein „Zentrum für Familie und Begegnung“ zur Verteilung an bedürftige Menschen Verfügung gestellt.

Für die Jugendlichen waren es wertvolle Erfahrungen zwischen Begeisterung, weil manche Menschen sehr großzügig waren und extra für die Aktion einkauften, und Enttäuschung, wenn andere auf ihr Engagement ablehnend reagierten und keine Bereitschaft zur Unterstützung der Aktion zeigten. Nach dem Wechselbad der Gefühle siegte die Zufriedenheit über das erreichte Ziel, Mitmenschen in schwierigen Lebenssituationen helfen zu können.

Abschließend bedankte sich Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll bei den Jugendlichen und gratulierte zum erfolgreichen Einsatz.