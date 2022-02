Illegaler Handel mit Hunden: „Bisher noch nicht erlebt“

Fünf Rottweiler, vier Huskys und zwei Husky-Welpen fand die Polizei mit der Amtstierärztin und Mitarbeitern des Tierheims „Dechanthof“ aus Mistelbach in einem Wohnhaus in Wulzeshofen: Sie waren allesamt nicht artgerecht untergebracht und nicht ordnungsgemäß versorgt. Das war innerhalb von wenigen Tagen der zweite Einsatz, zu dem der Dechanthof gerufen wurde.

Zu Beginn der Vorwoche kam ein Stein ins Rollen, der illegalen Welpenhandel aufdeckte: Unter furchtbaren Bedingungen wurden Hundewelpen, die weiterverkauft wurden, in einem Presshaus in Zemling (Bezirk Hollabrunn) aufgefunden. Welpen, erwachsene Hunde und zwei Hasen wurden an insgesamt drei Standorten gerettet und in das Tierheim Krems und den Mistelbacher Dechanthof zur Versorgung gebracht wurden.

Den Ravelsbacher Beamten und der Amtstierärztin schlug Verwesungsgeruch entgegen, als die Feuerwehr Zemling nach behördlicher Anordnung der Polizei Zutritt zum Presshaus verschaffte. Der Boden der Kellerröhre war mit Kot und Urin verdreckt.

Einen Tag später konnte die Polizei nach weiteren Hinweisen eine serbische Staatsbürgerin (31) festnehmen. In einem Einfamilienhaus in Strasshof (Bezirk Gänserndorf) hielt sie weitere Hunde unter unwürdigen Bedingungen. Husky-Welpen, Rottweiler sowie zwei Hasen konnten von ihren Qualen befreit werden.

Welpen mit gefährlichem Virus infiziert

Die Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, die Tiere kamen in den Dechanthof. Bei den Welpen ist Pavovirose, ein gefährliches Virus, das besser als Katzenseuche bekannt ist, ausgebrochen. Hier sind die ersten drei Tage kritisch: Die Tiere haben wässrigen Durchfall, die roten Blutkörperchen werden zersetzt. Die Welpen sind nach wie vor in Quarantäne und werden medizinisch versorgt: „Die Behandlung hat überall angeschlagen, wir sind zuversichtlich“, erzählt Dechanthof-Präsidentin Gaby Bachmayer am Montag.

Bachmayers Team fand dann in der Vorwoche weitere neun erwachsene Hunde und zwei Welpen in Wulzeshofen. „In den insgesamt fünf Hundezwingern war verschmutztes, teilweise veralgtes Trinkwasser für die Tiere vorhanden, die Böden waren mit altem und frischem Kot beschmutzt“, berichtet Polizeisprecher Johann Baumschlager. Die Polizei bestätigt den Zusammenhang mit Zemling und Strasshof.

Die Hunde wurden nach den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes abgenommen. „Es war nicht ganz ungefährlich, weil Rottweiler Wachhunde sind und es schon dunkel war“, schildert die Dechanthof-Präsidentin. Die Feuerwehr unterstützte bei der Türöffnung und mit einem Bus, damit die Hunde nicht in mehreren Fahrten zum Dechanthof gebracht werden mussten.

Die Polizei sagt, dass zwar immer wieder Welpen in unwürdigen Bedingungen gefunden werden. „Aber in diesem Ausmaß haben wir das noch nicht erlebt“, sagt Baumschlager. Auch Bachmayer nicht: „Es dürfte ein richtiger Hundehandelsring sein, so etwas hat es in unserem Einsatzgebiet bisher noch nicht gegeben.“

