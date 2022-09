Zu wenige Quartiere für geflüchtete Ukrainer

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Es ist nicht so, dass keine neuen Flüchtlinge aus der Ukraine kommen würden. Das Problem ist, dass wir kaum neue Quartiere finden“, sagt Monika Fuchs vom Zentrum für Familien und Begegnung (ZeFaBe), das das Management rund um die aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Mistelbach übernimmt.

Im Schnitt werden 450 Personen aus der Ukraine von ZeFaBe betreut, insgesamt hatten sie mit 1.200 Menschen seit Beginn des Angriffskrieges der Russen auf die Ukraine vor einem halben Jahr Kontakt.

„Die Hilfsbereitschaft war am Anfang sehr bewundernswert“, sagt Fuchs. Es sei ein riesiger Vertrauensvorschuss, jemanden komplett Fremden in sein Haus aufzunehmen. Aber nach sechs Monaten sei das schon eine Herausforderung.

„Irgendwann will man nicht mehr überlegen, ob man genügend Textil am Köper hat, wenn man aus dem Badezimmer kommt“, weiß die Mistelbacherin. Entsprechend ist die Suche nach neuen Quartieren für jene Ukrainerinnen, die bereits in Mistelbach sind, derzeit die Hauptherausforderung für die freiwilligen Helfer. Der Wunsch nach mehr Privatsphäre ist übrigens ein großer Wunsch von Ukrainerinnen und Weinviertlern.

Spendenbereitschaft ist gesunken

Zurückgegangen ist auch die Spendenbereitschaft: Kleidung wird nach wie vor bei der ZeFaBe abgegeben, beim Geld merkt man es aber. Das ist insofern wesentlich, da die ZeFaBe für die Lebensmittelversorgung der Geflüchteten die Hilfsgüter weitgehend zukauft.

Die ZeFaBe betreibt eine Tafel, ähnlich jeder von Team Österreich und dem Roten Kreuz, mit der sie Bedürftige in der Region unterstützt. Man habe sich bewusst dafür entschieden, die heimischen Menschen mit den aus den Supermärkten gesammelten Gütern zu versorgen.

Einerseits ist die Zahl der Unterstützungssuchenden gestiegen, andererseits geben die Supermärkte weniger Güter kurz vor dem Ablaufdatum ab, was auch an den „To good to go“-Initiativen liegt: „Wir haben unsere Tafel ja gestartet, um zu verhindern, dass Lebensmittel einfach weggeschmissen werden. Insofern freue ich mich über die Initiative. Für den sozialen Bereich ist das aber eine Katastrophe“, sagt Fuchs.

Die Corona-Hochphase war übrigens hinsichtlich der Spendierfreudigkeit der Supermärkte das Goldene Zeitalter für die Tafeln. Und angesichts der Teuerungen wird die Lage sicher nicht einfacher werden, ist Fuchs überzeugt.

Wie geht es weiter mit den aus der Ukraine geflüchteten? „Die Ukraine-Krise ist noch lange nicht vorbei“, ist Monika Fuchs überzeugt: Selbst wenn die Kampfhandlungen sofort eingestellt würden, sind Städte zerbombt. Bis man da zurückkehren kann, wird das dauern.

„Und es gibt Ukrainerinnen, die wollen gar nicht mehr zurück, weil sie mit ihrer Heimat nach Vergewaltigung und Tod des Gatten derart viele negative Erinnerungen verbinden“, weiß Fuchs: „Aber die sind die Minderheit.“

