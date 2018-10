Überfüllte Wartezimmer bei den praktischen Ärzten mit Kassenvertrag in der Bezirkshauptstadt und Ärzte, die keine neuen Patienten mehr aufnehmen?

Zumindest der Ärztekammer ist das egal: „Beim Stellenplangespräch sind wir übereingekommen, dass eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung in der Stadtgemeinde Mistelbach gegeben ist und daher bis auf Weiteres keine neue Planstelle für Allgemeinmediziner errichtet wird“, heißt es in einem Brief, der jüngst im Rathaus einlangte. Absender sind die NÖ Ärztekammer und die NÖGKK.

„Die Inanspruchnahme der vier Ärzte in der Stadt Mistelbach rechtfertigt die Schaffung einer weiteren Kassenplanstelle aber nicht.“Sigrid Ofner

Die Stadt bemüht sich nicht erst seit dem Vorstoß von FPÖ-Gemeinderätin Elke Liebminger im Juli, eine zusätzliche Kassenstelle für einen Allgemeinmediziner im Stadtgebiet zu bekommen. Die Erfolge waren und sind endenwollend. Bei Krankenkasse und Kammer sieht man weiter keinen Bedarf in der expandierenden Stadt.

„Für die Schaffung einer solchen ist nicht nur die Einwohnerzahl, sondern auch die Inanspruchnahme der Ärztinnen und Ärzte durch die Bevölkerung ausschlaggebend“, sagt Sigrid Ofner von der NÖ Ärztekammer auf NÖN-Anfrage: „Die Inanspruchnahme der vier Ärzte in der Stadt Mistelbach rechtfertigt die Schaffung einer weiteren Kassenplanstelle aber nicht.“

Geht es nach der Kammer, sollen die Mistelbacher Patienten auf die anderen praktischen Ärzte im Bezirk ausweichen: Im Bezirk gebe es 41 Kassenplanstellen und 75.000 Einwohner. Damit sei Mistelbach im NÖ-Vergleich sogar überversorgt. Denn der NÖ-Schnitt liege bei 37 bis 38 Ärzten pro Bezirk, sagt Ofner.

"Möglichkeit Jobsharing-Gruppenpaxis zu gründen"

Und außerdem: „Jeder der vier in Mistelbach ansässigen Allgemeinmediziner hätte die Möglichkeit, eine Jobsharing-Gruppenpraxis zu gründen. Eine solche würde von der Ärztekammer für Niederösterreich befürwortet werden“, sagt Ärztekammer-Sprecherin Sigrid Ofner.

Der Vorteil solcher Jobsharing-Gruppenpraxen: Es gibt keine Maximal-Öffnungszeit, sie muss an mindestens vier Werktagen pro Woche mindestens 20 Stunden geöffnet sein.