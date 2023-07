Zwei Ärzte teilen sich Walter Schlegers Kassenvertrag

„In zähen Verhandlungen konnte ich zumindest einmal ein Verrechnungsübereinkommen mit der Gesundheitskasse erreichen, damit zwei Ärzte in der Ordination Schleger bis Ende September arbeiten können“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll. Bis dahin hat Schleger offiziell seine Ordination geöffnet und die beiden Ärzte Özkan Özdemir und Ahmad Salem verrechnen ihre Leistungen über Schlegers Kassenvertrag. Bis Oktober haben die beiden Mediziner jetzt Zeit, eine Gruppenpraxis mit gemeinsamen Kassenvertrag zu gründen.

„Bis dahin wird die Ordination Schleger zumindest an zwei Tagen in der Woche offen haben“, ist Stubenvoll mit seinem Verhandlungserfolg an seinem Geburtstag zufrieden. Dem voraus sind zahlreiche zähe Gespräche mit Ärztekammer und Gesundheitskasse gegangen. „Ich bin froh und erleichtert, dass die vielen Gesprächsrunden der letzten Monate und Wochen nun Früchte tragen und die ärztliche Primärversorgung der Patienten in Mistelbach auch über den Sommer sichergestellt und eine Verbesserung ab Herbst in Sicht ist“, sagt Stubenvoll.

Wir arbeiten ohnehin an Lösungen, dass wir diese Poolärzte gar nicht brauchen Bürgermeister Erich Stubenvoll

Stichwort Ärztemangel: In Mistelbach ist noch eine zweite Kassenstelle unbesetzt. Mitte Dezember, vor der Landtagswahl, wurde die „blau-gelbe Gesundheitsoffensive“ medienwirksam verkündet: Mistelbach sollte da als Pilotgemeinde einen Mediziner aus einem Ärztepool der Ärztekammer bekommen, starten sollte das Projekt im ersten Quartal 2023. Jetzt ist auch das zweite Quartal verstrichen und vom Poolarzt merkt man in Mistelbach immer noch nichts. Bürgermeister Stubenvoll glaubt auch nicht daran, dass er einen davon je zu Gesicht bekommen wird. „Wir arbeiten ohnehin an Lösungen, dass wir diese Poolärzte gar nicht brauchen.“

Fixiert hat die Ärztekammer zumindest einen neuen Arzt für Wildendürnbach: Jürgen Jelen bekam einen Vertrag und wird den von Claudia Plöckl-Tremba, Stefan Pokall übernimmt den von Philipp Schwarzinger in Laa (die NÖN berichtete.) In Asparn gründeten Philipp Johannes Wimmer und Mahmoud Khaliel mit 1. Juli eine Gruppenpraxis.

Offen sind neben den beiden Mistelbacher Kassenstellen (vakant seit 1. Juli 2020 und 1. Juli 2023), eine in Laa (seit 1. Oktober 2020). An Facharztstellen sind eine Haut- und Geschlechtskrankheiten (seit 1. Juli 2021) und eine für eine Kinderärztin (1. Juli 2023) unbesetzt.