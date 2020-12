Dazu gratulierte ihm auch Bürgermeister Erich Stubenvoll, selbst Stammgast in der „Linde“, herzlich: „Diese Auszeichnung zeigt das hohe Potential im kulinarischen Bereich und honoriert die Leistungen der letzten Monate. Ich gratuliere der Küche rund um Koch Hannes Langer sowie dem gesamten Team herzlich“, freut sich der Bürgermeister mit Karl Polak jun.

„Die Inmitten des Weinviertels wird seit über 120 Jahren in der Linde in Mistelbach größter Wert auf gutes Essen und Trinken gelegt. Seit kurzem sorgt der junge Hannes Langer nach Aufenthalt bei internationalen Spitzenköchen für neue Akzente in der Linde-Küche, die klassisch-bodenständig mit modernem Touch ausgerichtet ist. Das ansprechende Wintergarten-Restaurant lädt genauso zum Genuss wie der bezaubernde Garten unter den 100-jährigen Linden“, begründete Gault Millau die Vergabe der beiden Hauben.

Das Hotel „Zur Linde“ ist ein Stadthotel mit dem Charme eines Familienbetriebes. Es wird bereits in der dritten Generation von Karl Polak jun. geführt. Mitten im Zentrum der Stadt bietet es beste Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Das Hotel ist barrierefrei gestaltet und bietet 22 großzügige Zimmer, einen Wellnessbereich und zwei Seminarräume. Die Zimmer verfügen teilweise über Balkon oder Terrasse.

Im hoteleigenen Wirtshaus wird mittags auf typische niederösterreichische Wirtshausküche Wert gelegt. Gäste können von der Rindsroulade, Tafelspitz, Bruckfleisch und vieles mehr genießen. Am Abend gibt es zusätzlich eine kleine, feine Gourmet-Karte.