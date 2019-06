Premiere ist am Do., 27. Juni

Weitere Aufführungen: Fr., 28., Sa., 29., So., 30. Juni, Do., 4., Fr., 5. und So., 7. Juli, jeweils um 19:30 Uhr.

Karten: beim Bürgerservice der Stadtgemeinde (02572-2515-2130) oder shop.jetticket.net/Mistelbach