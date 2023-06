Nach kika-Aus: „Leute bauen sich die Schaustücke gleich selbst ab“

„Manche kommen und bauen sich die Stücke selbst ab“, erzählt eine kika-Mitarbeiterin: „Wir hätten ja gar nicht die Ressourcen, das alles so schnell abzubauen und zu verpacken“, sagt sie. Der Andrang sei phasenweise enorm. Den meisten Ansturm gab es am Wochenende nach der Bekanntgabe der Schließung, seit damals sorgen auch zwei Securitys am Eingang dafür, dass es zu keinen Zwischenfällen beim Streit um Schnäppchen kommt.

„Ich wollte schon öfter kommen, aber da waren die Schlangen am Eingang so lange, dass ich es dann gelassen hab“, erzählt ein Schnäppchenjäger. Viel Platz gibt es tatsächlich nicht am Parkplatz des Möbelhauses im Zayapark, es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Eine Blockabfertigung der Kunden musste in Mistelbach nicht gemacht werden: „Aber es war schon ein Wahnsinn“, erzählt die Mitarbeiterin.

Der war so groß, dass die Mitarbeiter gar nicht zum Nachdenken gekommen sind, wie es jetzt weitergehen soll, erzählt ein anderer Beschäftigter. 56 Menschen arbeiten beim Mistelbacher kika, manche schon seit 25 oder 30 Jahren: „Es melden sich relativ viele regionale und überregionale Firmen, die Leute von uns nehmen würden“, weiß er. Manche haben sogar schon eine fixe Zusage. Wie ist die Stimmung? „Am Tiefpunkt“, seufzt er.

Wie lange wird der kika noch offen haben? „Wissen wir nicht“, sagen die Mitarbeiter: Denn mit dem Insolvenzantrag des Unternehmens bestimmt das nicht mehr der Eigentümer, sondern der Masseverwalter. Fix ist jedenfalls, dass bei einigen die Kündigungsfrist bis Ende des Jahres läuft.

Nachvollziehen kann jedenfalls keiner von ihnen, warum es gerade ihre Filiale getroffen hat: „Wir haben bessere Umsätze gemacht als manche große Filiale in einem Ballungsraum.“ Jetzt endet die 33-jährige Geschichte des kika im Zayapark.