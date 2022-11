Eislaufsaison ohne Eis mit Show eröffnet

„Früher haben wir 10.000 Euro an Energiekosten jährlich in die Kunsteisbahn gesteckt, mit den Energiepreisen wären das heute wahrscheinlich das Vierfache“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll: Dieses Geld wurde in die PVC-Platten investiert, die fünf bis zehn Jahre benutzt werden können und damit keine zusätzlichen Kosten mehr verursachen.

Das Eislaufen bis Ende der Semesterferien ist täglich kostenlos im Eiszauber-Dorf vor dem Rathaus möglich. Umrahmt ist die Eislauffläche, man kann darauf mit normalen Schlittschuhen fahren, von drei Gastro-Ständen: Der USC Paasdorf und die Burger Bar stehen die gesamte Eiszauber-Saison, die dritte Hütte wird abwechselnd von Vereinen bespielt. Den Auftakt machte die Junge ÖVP mit den Gemeinderäten Claudia Pfeffer und Alexander Weik.

Entsprechend waren auch die ersten Gäste bei den Hütten: Vizebürgermeister Manfred Reiskopf, die Landtagsabgeordneten Kurt Hackl und Manfred Schulz und auch Ehren-JVP-Obmann Franz Hammer schaute auf einen Glühwein vorbei.

Für die Eislaufshow zur Eröffnung sorgten Michaela, Andrea, Pia und Stephanie vom Wiener Eislaufverein. Wie ist das Fahren auf den PVC-Platten? „Für uns anstrengender, weil die Platten nur 70 Prozent der Gleitfähigkeit von richtigem Eis haben“, sagen die Profis. Sprich: Um auf die für Figuren notwendige Geschwindigkeit zu kommen, mussten sie extra Kraft aufwenden: „Aber für Anfänger ist das sogar besser“, attestieren die jungen Damen.

Die Eiszauber-Saison läuft bis Sonntag, 12. Februar 2023, also nach den Semesterferien. Für die Besucher ist der Mistelbacher Eiszauber dann täglich bei kostenlosem Eintritt geöffnet.

