Mistelbacher Eiszauber wieder geöffnet

„Da die Verordnung zum Lockdown erst sehr spät veröffentlicht wurde, nämlich am Abend davor, herrschte am Montag große Unsicherheit bei den Eislaufplatz Betreibern in der Region, als auch bei den Behörden. Niemand wusste so recht, ob geöffnet werden darf oder nicht. Wurde ja in den Medien von offenen Skiliften, Outdoor Sportstätten, etc. berichtet.

So entschied man sich am Montag den Lockdown-Regelungen entsprechend das Eventgelände geschlossen zu halten und lediglich für Schulklassen zu öffnen. Doch im Laufe der Tage und unzählige Telefongespräche mit Ministerien, Wirtschaftskammern & Co. später, erhielten wir am Donnerstag die Freigabe den Mistelbacher Eiszauber auch im Lockdown unter verschärften Vorsichtsmaßnahmen öffnen zu dürfen.“ Somit wird mit Freitag 26.11. der Eiszauber wie gewohnt wieder-eröffnen!

Mit welchen verschärften Bedingungen ist zu rechnen?

Laut Verordnung ist Eislaufen entweder alleine, mit Personen aus dem gleichen Haushalt oder einer engen Bezugsperson erlaubt. Weiters gilt die Einhaltung eines Mindestabstands von 2 Metern zu anderen Personen. Zusätzlich überlegt das Stadtmarketing eine Besucherbegrenzung an den stark frequentierten Tagen.