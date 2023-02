Zwergerl-Eislaufen als Freizeit-Hit

Seit November gibt es den Mistelbacher Eiszauber am Hauptplatz, heuer erstmals auf PVC-Platten statt Kunsteis. In den Semesterferien wollte das Stadtmarketing Eltern von kleinen Kindern ein besonderes Angebot schaffen: Eigentlich ist es ja nicht erlaubt, mit Straßenschuhen auf die PVC-Eisfläche zu gehen, da die Kleinen aber oft Unterstützung brauchen, wurde die Eisbahn vormittags für zwei Stunden auch für Straßenschuhe geöffnet – ein Besucherhit, wie sich zeigte.

Manche Eltern kamen nicht nur an einem Tag auf die Eisfläche, oft waren schon nach dem Öffnen und 10 Uhr die Doppelkufe-Schlittschuhe vergriffen, eine kurze Wartezeit war angesagt. Für das Zwergerl-Eislaufen war extra der Schuhbestand bei den kleinen Größen aufgestockt worden.

Zusätzlich zum Rumrutschen auf dem Eis gibt es jeden Tag ein spezielles Animationsprogramm: Am ersten Tag waren das Luftballon-Tiere, für die das Autohaus Karl sorgte, am Dienstag übernahm Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll die Animation, am Mittwoch sorgte der Abfallverband GAUM für Spiel und Spaß. Am Donnerstag kommen Sumsi und die Raiffeisenbank im Weinviertel auf das Eis, am Freitag kommt die Gesunde Gemeinde.

Das Zwergerl-Eislaufen findet noch bis Freitag, 10 bis 12 Uhr statt, von 14 bis 20 Uhr, sowie Samstag und Sonntag 14 bis 20 Uhr steht die Kunsteisbahn wieder den geübteren Wintersportlerinnen und -sportler, die keine Unterstützung brauchen, zur Verfügung. Die Eislaufsaison am Hauptplatz endet mit den Semesterferien.

