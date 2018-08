„Wenn einen die früheren Teilnehmer noch grüßen, auch wenn sie schon älter sind, ist das die schönste Freude!“, findet Roswitha Lukes vom Fachbereich Kultur der Stadtgemeinde. Seit 2013 organisiert sie die Ferienspiele in der Stadt und hat die Veranstaltungsreihe für die Kleinsten dabei ordentlich auf Vordermann gebracht: Gab es früher rund 40 Veranstaltungen im Jahr, sind es heuer 87. „55 Vereine und Betriebe wirken mit“, ist Lukes stolz.

Für sie liegt ihr Erfolgsrezept auf der Hand: „Ich bin gebürtige Mistelbacherin und habe fast immer in der Stadt gewohnt. Dadurch kenne ich die Leute natürlich“, erzählt sie. Natürlich geht es auch darum, für alles offen zu sein und die Freiwilligen für das Ferienspiel begeistern zu können. „Ich lerne dabei die Vereine und Betriebe von einer ganz neuen Seite kennen. Heuer haben wir zum Beispiel erstmals den Schützenverein dabei, der eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt hat“, so Lukes. Und es kommen laufend neue Interessenten auf sie zu: „Ich freue mich, dass die Freiwilligen mittlerweile selbst aktiv werden und bei der Aktion mitmachen wollen.“

Zur kreativsten Ferienbetreuung des Landes gewählt

Ein Engagement, das für Lukes nicht selbstverständlich ist. Immerhin gibt es die Ferienspiele seit stolzen 30 Jahren und die Kinder sind nach wie vor begeistert. „Das Ferienspiel beim Heer ist damals mit 50 Kindern gestartet. Mittlerweile machen über 100 Kids mit, auch Mädchen“, weiß sie. 2015 wurde das Mistelbacher Ferienspiel im Rahmen eines Wettbewerbs zur kreativsten Ferienbetreuung des Landes gewählt. „Das alles wäre ohne den Einsatz der Ehrenamtlichen nie möglich gewesen.“

Daher wollte sie am vergangenen Donnerstag allen Beteiligten mit einer Urkunde ihren Dank aussprechen. Außerdem wurde zu Speis und Trank geladen. Doch leider machte das Wetter dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. „Das wird beim Stadtfest nachgeholt“, kündigt Lukes den neuen Termin am 25. August an.