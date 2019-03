Ein Jubiläum steht am Sonntag in der Bolfras-Kaserne Mistelbach an: Zum bereits zehnten Mal findet der Mistelbacher Halbmarathon statt.

Was 2010 als ein Pilotprojekt begann, hat sich neun Jahre später zu einem Fixtermin für Sportler nicht nur aus dem Weinviertel, sondern auch aus dem benachbarten Ausland entwickelt. Auf einer flachen und fast durchgehend asphaltierten Strecke können in den Bewerben Nordic Walking, Fünf Kilometer, Zehn Kilometer und Halbmarathon Bestzeiten erreicht werden. Dazu lädt das Bundesheer in Kooperation mit dem LAC Harlekin ein. Der Startschuss fällt um 10 Uhr, die Anmeldung ist ab 8.30 Uhr in der Kaserne möglich.

Für Markus Reidlinger ist der Halbmarathon eine echte Erfolgsgeschichte: „Vor allem die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesheer und uns klappt immer wieder reibungslos. Wir haben uns in der Laufszene mit diesem Event mittlerweile einen Namen gemacht.“