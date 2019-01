Wenig Freude hat man im Mistelbacher Rathaus damit, dass es plötzlich Interesse am Erhalt der beiden rund 400 Jahre alten Häuser am Mistelbacher Hauptplatz gibt.

Ein Investor kaufte schon vor Jahren das Wanderer- und vor kurzem das Bank-Austria-Haus und will hier eine Immobilie mit einem Nahversorger im Erdgeschoß errichten. Die alte Bausubstanz soll dafür weichen.

Michael Pfabigan

Für die ehemalige Grüne Gemeinderätin Martina Pürkl geht es in der Diskussion nicht nur um zwei der ältesten Häuser des Mistelbacher Hauptplatzes. „In Wahrheit jedoch geht es um viel mehr: Wie gehen wir mit der Geschichte unserer Heimat um? Und zur Geschichte Mistelbachs gehören nicht nur Menschen, sondern auch Plätze und Häuser. Sind wir stolz darauf? Oder wollen wir das alte Glump am liebsten weg haben? Gehen wir mit Respekt mit unserer Geschichte um oder ist uns das alles völlig wurscht?“, sagt Pürkl und forderte vom Mistelbacher Gemeinderat in einem Brief die unter Denkmalschutzstellung beider Häuser. Das Bundesdenkmalamt informierte die Grüne ebenfalls und ersuchte, wegen Gefahr in Verzug, um dringende Begutachtung. „Bevor es zu spät ist“, wie Pürkl formulierte.

„Unser Hauptplatz ist ein Riesen-Parkplatz mit Häusl. Ein hübsches Haus nach dem anderen verschwindet hinter einer nichtssagenden Fassade“, findet Pürkl. Ihr würden die leer stehenden Lokale auch nicht gefallen. Aber in anderen Städten würden Geschäfte in alten Häusern funktionieren, warum nicht auch in Mistelbach. „Wie lange wird es noch dauern, bis man auch in der Hauptstadt des Weinviertels draufkommt, dass etwas erhaltenswert ist? Hoffentlich wird es dann nicht zu spät sein.“ Und: Die Grünpolitikerin vermisst eine offizielle Reaktion des Rathauses.

Der Antrag von Martina Pürkl wird in der nächsten Sitzung des zuständigen Gemeinderatsausschusses behandelt werden. „Jetzt beschäftigt sich das zuständige Gremium damit. Das erfolgt transparent und unaufgeregt“, kündigt Bürgermeister Alfred Pohl (ÖVP) an. „Ein Abriss steht nicht unmittelbar bevor, auch dafür wäre zuerst einmal ein Genehmigungsverfahren laut Bauordnung zu durchlaufen.“