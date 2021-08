Die vier Mistelbacher waren auf der Rallye, bei der es darum geht, mit einem Auto, das alt und nicht allzu viel mehr wert ist, auf Straßen zweifelhafter Qualität auf den Teilabschnitten diverse Aufgaben zu erledigen. Einmal musste ein Quadrat mit möglichst vielen Pothole-Rallye-Teilnehmerfahrzeugen gebildet, ein anderes Mal eine Kuh gemolken werden. „Sowohl der Besitzer, als auch die Kuh mussten damit einverstanden sein“, lacht Lena Sattmann, die diese Aufgabe erledigen dürfte. Die Aufgabe, das Team zu zeichnen konnte das K-Team gewinnen, ganz gute Figur machten die Mistelbacher, als es in Tallin darum ging, eine Rockband dazu zu verpflichten, ein Privatkonzert auf ihren Fahrzeug zu spielen.

Der Sieg kam dann trotzdem überraschend: „Sicher wollten wir unser Bestes geben, aber den Sieg hatten wir nie im Focus“, sagt Teamleiter Benjamin Hymer: „Wir wollte es mit unseren Ford Transit ins Finish schaffen. Etwa zur Hälfte der Ralley, nachdem wir die bisherigen Challenges abgeschlossen hatten, wurde uns klar, dass wir um den Pokal mitfahren können.“ Ab dann wuchs natürlich auch der Ehrgeiz. „Sehr anstrengend. Aber das war‘s auf jeden Fall wert“, sagt Chef-Pilot Rudolf Buryan.

Was waren die Highlights dieser fast zwei Wochen? „Dass Rudolf Buryan uns im T55-Panzer chauffiert hat, Tschernobyl und Auschwitz. Der unglaubliche Zusammenhalt im Teilnehmerfeld beeindruckt uns alle nachhaltig“, sagt Hymer: Es wurde geholfen, ermutigt und gespielt. „Das Schauspiel wie eine Autobatterie während der Fahrt durch das Stromaggregat geladen wird- sowas sieht man nicht jeden Tag.“ „Das Pothole Rodeo ist definitive mehr als nur eine Rallye“, findet Lena Sattmann, die, die ihre Teammitglieder auf jeden Fall noch einmal an einem Pothole Rodeo teilnehmen will: „Heim, duschen und gleich wieder los", lacht Buryan.

Die Gelegenheit dazu haben sie: Denn für den 1. Preis gab es einen 1.000 Euro Pothole-Gutschein.

Nach der Rückkehr war die Sehnsucht dann aber doch groß, die Kinder wieder zu drücken und ein paar Nächte im gleichen Bett schlafen zu können.