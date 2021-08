Die erste Kurswoche Anfang August war dem „Originalklang“ und der historischen Aufführungspraxis gewidmet. Traversflöten, Barockviolinen und Cembalo erklangen bei einem Abschlusskonzert im stimmigen Ambiente des Mistelbacher Barockschlössels.

In der zweiten Kurswoche entfalteten die Internationalen Meisterkurse ihre stilistische Bandbreite von Klassik auf höchstem Niveau mit einem Abschlusskonzert im Stadtsaal am 12. August bis hin zu einem Musikfest des Workshops für Jazz und Popularmusik unter dem Motto „Vokal – Instrumental – International“ am 13. August als Open Air bei traumhaftem Wetter im Hof des Barockschlössls.

Teilnehmer und Dozenten freuen sich bereits auf die 12. Internationalen Meisterkurse Mistelbach von 8. bis 20. August 2022 unter der bewährten Leitung von Karin Reda und Harald Schlosser.