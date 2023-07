Was ist los in Mistelbach?

Lang hat er auf sich warten lassen - aber jetzt ist er endlich da, der Sommer. Und mit ihm kommt auch die Festzeit - davon gibt´s in Mistelbach zum Glück reichlich. Wo´s die besten Feste gibt? Die NÖN hat nachgefragt:

Winzerfest in Poysdorf

Der Winzerfestumzug am Sonntagnachmittag ist der Höhepunkt des Poysdorfer Winzerfestes. Foto: Werner Kraus

Von 7. bis 10. September wird Poysdorf wieder ganz im Zeichen des Poysdorfer Bezirkswinzerfestes stehen. Vier Tage lang sorgen Winzer und Weinbauvereine der Region, Blaskapellen, Musikgruppen und Volkstanzgruppen für beste Stimmung.

Die Winzerfest–Besucher erwartet außerdem: Ausrufung der Weinlese mit traditionellem Traubentreten, ein Vergnügungspark, der Weinbrunnen, das Flaschenkegeln im Freigelände der WEIN+TRAUBEN Welt im Vino Versum, Frühschoppen und zum Abschluss ein großes Feuerwerk. Traditioneller Höhepunkt ist der Winzerfestumzug mit festlich geschmückten Wägen am Sonntag um 14 Uhr.

Zwiebelfest in Laa

Buntes Programm beim Laaer Zwiebelfest. Foto: Stadtgemeinde Laa

Die besondere Qualität der Laaer Zwiebel ist mittlerweile weit bekannt: Seit über 80 Jahren werden im Land um Laa auf über 300 Hektar Zwiebel angebaut. Ein Grund für die hohe Qualität: Es wird bewusst nicht bewässert, dadurch wächst die Zwiebel langsamer und fester, wird feinfasriger und viel haltbarer. Um die Zwiebelvielfalt zu präsentieren, geht von 11. bis 13. August wieder das Zwiebelfest in Laa über die Bühne: Landwirte, Direktvermarkter, die lokale Gastronomie, aber auch Aussteller und Wirtschaftsbetriebe präsentieren ihre Produkte. Untermalt wird das Ganze natürlich von einem vielseitigen musikalischen Rahmenprogramm: WIR 4, die Edlseer und Project Band sind nur einige musikalische Acts, die sich hören lassen können. Auf jeden Fall ein Fixpunkt im Sommerfestprogramm 2023.

Bezirkshauptstadtfest

Beim Bezirkshauptstadtfest am Mistelbacher Hauptplatz verwandelt sich das Stadtzentrum zur Festwiese. Foto: Josef Schimmer

Vielseitiges Programm bei teilweise freiem Eintritt gibt es am Mistelbacher Hauptplatz beim Bezirkshauptstadtfest. Einen sanften Einstieg gibt es am 24.8. mit der Nacht der Filmmusik. Den Bieranstich am Tag darauf begleitet die „Project Band & Soulfetzer“ - und wer am nächsten Tag noch fit genug ist, der kann Blutspenden gehen oder wird beim Kinderflohmarkt vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit finden. Der krönende Abschluss ist am Sonntag mit der Festmesse und Frühschoppen mit den Weinviertler Mährischen Musikanten - und wie bei jedem gutem Fest fehlt natürlich auch hier die Tombola nicht.

Laaer Wiesn

O´zapft is! Die 22. Laaer Wiesn wurde am 29. Juni gekonnt mit dem traditionellen Bieranstich eröffnet - persönlich angestochen von Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. Noch bis 4. August gibt es jeden Donnerstag und Samstag tolle Live-Musik und köstliche Schmankerl vom Bierlokal Schwarzer Peter. „Bereits am ersten Tag war Vollbetrieb“, freut sich der Veranstalter, Familie Mader-Kastner.

Sommerszene Mistelbach

Auch die Sommerszene Mistelbach ist dieses Jahr wieder mit buntem Programm mit dabei: Jeden Donnerstag gibt es „Musik aus der Dose“ zu genießen, Freitag und Samstag gibt es ab 20.30 Livemusik - da ist für alle was dabei. „Das musikalische Highlight ist sicher unsere Musical Show am 8. Juli“, sagt Christoph Gahr von der Stadtgemeinde Mistelbach.

Aber auch der Austropop-Abend und das Las Vegas Legends Programm mit Reinhard Reiskopf und Band am 22. Juli gehören zu den Top Events bei der Mistelbacher Sommerszene. Kulinarisch sowie musikalisch gibt es hier allerhand zu probieren: von griechischer bis zu mexikanischer Küche, mit Fleisch und „mit ohne“ Fleisch gibt´s dort alles. „Wir rechnen auch heuer mit rund 10.000 Besucherinnen und Besuchern an den 23 Veranstaltungstagen“, freut sich Gahr.