Es waren Aktenberge, durch die sich die Richterin am Landesgericht Korneuburg durcharbeiten musste, um zu ihrem Urteil zu kommen: Ein Wolkersdorfer, der mit seinem Nachbarn im intensiven und langjährigen Rechtsstreit steht, zeigte diesen wegen des Verdachtes des Stalkings an: Er werde immer wieder von ihm fotografiert, er fühle sich in seiner Lebensqualität beeinträchtigt, sagte der 53-jährige Anzeiger.

„Ich müsste da neben ihm sitzen, ich hab´ ihn angeleitet“, sagte der Anwalt des angeklagten 59-Jährigen. Denn die Bilder seien im Zuge der Beweissicherung gemacht worden: Sein Mandant und er halten ein Urteil in Händen, das dem Nachbarn untersagt, die Hausmauer des 59-Jährigen unter Wasser zu setzen – ein Urteil, dessen Einhaltung mittels Exekutionsklage durchgesetzt werden muss.

„Dass der Nachbar einen Wasserschlauch in die Hausmauer meines Mandanten steckt, kann man nur mit Fotos beweisen“, sagt der Anwalt. Auch der angeklagte 59-Jährige beteuert, dass er die Fotos nur für Beweiszwecke gemacht habe. Zugegebenermaßen heimlich, aber immer nur für die Gerichtsakten.

Die Richterin ließ sich die Akten der bisherigen Rechtsstreitigkeiten ausheben: „Wir haben Zeit, die Verhandlung ist für zwei Stunden angesetzt.“ Nach rascher Durchsicht und dem Zitat aus einem Urteil gegen den 53-Jährigen, war für sie der Fall klar. Sie sprach den Angeklagten frei: „Der Angeklagte setzt seine Ansprüche vorbildhaft auf dem Rechtsweg durch. Viele sitzen hier, weil sie das nicht tun“, sagte die Richterin. Schelte gab es für den Anzeiger: „Das Verfahren zeigt, dass Sie Gesetze und Urteile ignorieren. Der Angeklagte hat nur mit Fotos die Möglichkeit, das zu dokumentieren.“ Nachsatz: „Es ist sein Recht als Staatsbürger, zu seinem Recht zu kommen.“ Der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab.

Ein Urteil, das für den 53-Jährigen, der damit mit seiner Anzeige abgeblitzt ist, nicht zufriedenstellend ist. Er überlegt einen Einspruch.