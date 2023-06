Mit dem Rad zum Bauernhof Radausflug mit Erlebnisfaktor und viel Genuss

„Mit dem Rad zum Bauerhof“ führte zu fünf ausgewählten Betrieben, die im Raum Wolkersdorf ihre Türen geöffnet hatten: Regina und Reinhard Rohrböck, Michaela Uhl, Irmgard Drkal-Uhl, Ulrich und Andrea Uhl. Foto: Foto: Andrea Uhl

T rotz etlicher Wetterkapriolen in den vergangenen Tagen schwangen sich hunderte Radbegeisterte am Vatertag auf ihre eBikes oder vertrauten der eigenen Muskelkraft – und das auf einer Strecke von 33 Kilometer im Raum rund um Wolkersdorf. Fünf ausgewählte Betriebe hatten ihre Hoftüren geöffnet, um auf ihre Produkte aufmerksam zu machen und Einblick in ihre tägliche Arbeit zu gewähren.

Offizieller Start und Zielbetrieb war das Erdbeerfeld der Familie Romstorfer aus Kronberg, chillen im Freien neben den Erdbeerfeldern oder fleißig selbst Erdbeeren pflücken – das stand natürlich jedem frei. Witterungsbedingt ging es dann zu Familie Achter nach Traunfeld - nicht durch den Wald sondern auf der Begleitstraße neben der Autobahn, Sicherheit hatte hier Vorrang. Vom Hofladen und den Alpakas samt Ziegenfamilie auf der Wiese waren alle Besucher sehr angetan, äußerst kompetent informierte Herr Achter über die Haltungsbedingungen, Schur und Vermarktung der Alpakas bzw. deren Produkte – ein doch recht zeitintensives Hobby, hinter dem die ganze Familie steht und mit ganzem Herzen dabei ist. Im Hofladen Filipp konnten regionale Produkte gekauft, an einer Führung durch Hausherrn Martin Filipp teilgenommen oder einfach im „Apfelkino" ein Jahresüberblick gewonnen werden. Im Rundgang wurden sämtliche Produktionsschritte erklärt, bei technischen Defekten wird auch gleich selbst repariert – als reiner Familienbetrieb ist man Profi auf vielen Ebenen. Eine kurze Waldquerung, die nach tagelangem Regen einiges Geschick verlangte, führte zum Bio-Imker Kogl, der direkt am Radweg einen Bienenstand für alle Interessierten präsentierte. Die Fragen, wie entsteht der Honig, was hat der Imker im Vorfeld zu tun, welche Schritte kann er auslagern bzw. wie intensiv betreut er seine fleißigen Bienen, konnten souverän beantwortet werden – am Kostwagen wurden mit Honig Frizzante und Honig Limonade neue Geschmacksrichtungen ausgeschenkt. Geruchsfrei konnten bei der Kläranlage Ulrichskirchen neben den stündlichen Führungen köstliche Mehlspeisen der Wolkersdorfer Bäuerinnen verkostet werden. Den Abschluss im Betriebsreigen bildete der Weinbau und Heurigenbetrieb Schmölz in Münichsthal. Neben leckeren Heurigenschmankerln vom Freilandschwein konnte die Produktionshalle und vor allem das wunderschöne Heurigenlokal besichtigt werden. Nach der Tagestour wurden am Erdbeerfeld Romstorfer die Gewinner des heurigen Gewinnspiels ausgelost, der Kammerobmann Bayer bedankte sich bei allen teilnehmenden Betrieben, seinen Mitarbeitern für die Organisation des Radtages und vor allem den Radgästen für die rege Teilnahme. Der Aktionstag findet nächstes Jahr sicher wieder statt.