Mistelbach: SPÖ kam zur Schließung der Kika-Filiale

Die Regale sind leer, die einst gut bestückten Kika-Filialen von Stockerau und Mistelbach gleichen am vorletzten Öffnungstag einem „Geisterdorf“. Gerade deshalb hat SPÖ-Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim den Mistelbacher Betrieb besucht, in Stockerau wurde sie von SPÖ-Vizebürgermeister Heinz Scheele begleitet. Die Nationalratsabgeordnete kam aber nicht mit leeren Händen.

Sie hatte ein kleines Dankeschön in Form von Pralinen für jede und jeden Einzelnen, auch für die Mitarbeitenden des Gastronomiebetriebes mit - als Zeichen des Respekts, der Wertschätzung und Solidarität. Ebenso hat sie ihr Unterstützungsangebot, gemeinsam mit der Gewerkschaft „vida“ mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, erneuert.

Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim und Stockeraus Vizebürgermeister Heinz Scheele boten vor dem endgültigen Aus den Mitarbeitern der Kika-Filialen in Mistelbach und Stockerau noch einmal ihre Hilfe an. Foto: SPÖSchingerling

„Mich haben in den vergangenen Wochen die Schicksale der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kika-Leiner-Gruppe samt Gastro sehr berührt“, erklärt Erasim. „Obwohl viele Handelsunternehmen ihre Türen für die Kika-Leiner-Crew geöffnet haben, werden es viele der 1.900 Beschäftigten der 23 geschlossenen Filialen schwer haben, einen gleichwertigen Job in der eigenen Region in absehbarer Zeit zu finden“, bedauert sie.

Im Weinviertel sind Mistelbach und Stockerau von den Schließungen betroffen. „Und während viele Menschen um ihre Zukunft bangen, bewegen Benko und Freunde schon wieder hunderte Millionen Euro für ihr nächstes gutes Geschäft - das gilt auch für das Werft-Projekt in Korneuburg“, ergänzt Stockeraus Vizebürgermeister Heinz Scheele. „Bevor abermals Staatsgelder ins Benko-Imperium fließen, verlangt die SPÖ eine Beschäftigungsgarantie für alle Mitarbeiter und ein strengeres Insolvenzrecht, damit sich Sozialdramen wie bei Kika-Leiner nicht mehr wiederholen können“, ergänzt Erasim abschließend.