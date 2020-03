Wenn in der Vorwoche nicht koalitionsverhandelt wurde, tagte in der Bezirkshauptstadt täglich der Krisenstab.

Der Parteienverkehr im Rathaus wurde eingeschränkt und findet, außer in Notfällen, nur noch telefonisch oder per Mail statt, sämtliche Verhandlungen und Besprechungen werden abgesagt, Gemeinderatssitzungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt - dafür werden sie am Mistelbach-Channel der Stadtgemeinde als Livestream zu sehen sein.

„Alle Fachbereiche werden auf Notbetrieb heruntergefahren und nur noch mit einem Ein-Personen-Journaldienst besetzt!“ Christian Balon, (Alt-)Bürgermeister

Und auch das Bürgerservice soll geschlossen werden, der Zugang zum Rathaus für Bürger wird rigoros eingeschränkt. Das Bürgerservice in das Zimmer vis-á-vis der Bezirksalarmzentrale im Eingangsbereich einziehen, der Kontakt zur Außenwelt erfolgt durch ein Glastürchen, das die Mitarbeiter vor der Ansteckung schützen soll.

„Reduziert wird auch der Personalstand im Rathaus: Mitarbeiter, die aufgrund ihres Alters (ab 60 Jahre), einer Vorerkrankung oder einer Immunschwäche oder sonstigen Indikationen gefährdet sind, bleiben ab sofort dem Arbeitsplatz fern. Alle Fachbereiche werden auf Notbetrieb heruntergefahren und nur noch mit einem Ein-Personen-Journaldienst besetzt. Gemeindemitarbeiter mit kleinen Kindern können drei Wochen Sonderpflegeurlaub beantragen“, sagt Bürgermeister Christian Balon, der den Krisenstab bis zur Angelobung seines Nachfolgers durch die Bezirkshauptfrau leiten wird.

Geschlossen sind die städtische Musikschule, die Sporthalle und die Turnsäle. Die Jugendberatungsstelle you.best und die Volkshochschule Mistelbach stellen ihren Betrieb ein. Diese Maßnahmen sind vorerst bis 3. April verordnet, werden aber bei Bedarf verlängert. In der Stadtbibliothek können bis 14. April keine Medien bestellt, ausgeborgt oder zurückgegeben werden. Ausleihen werden in diesem Zeitraum automatisch verlängert, es fallen keine Gebühren an.