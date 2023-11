Poysdorf: Lieder zum Singen, Springen und Hören

Die Bibliothek Poysdorf und das Poydium laden am Samstag, 18. November, um 15 Uhr alle Kinder, vom Kindergarten bis zur Volksschule, recht herzlich ein. Denn im Rahmen des Sparefroh-Kinder-Kulturpasses ist die Kinderliedermacherin Stephie Reitlinger mit ihrem Mitmachkonzert im Reichensteinhof zu Gast. „Wir singen sehr gerne in der Volksschule Lieder von Stephie Reitlinger“, erzählt Religionslehrerin Ingrid Kraus. Stephie lädt die Kinder zum miteinander Singen und Springen, zum Klatschen und Patschen, aber auch zum Hören und Staunen ein. Sie begeistert mit ihren Liedern und Geschichten Groß und Klein. Der Eintritt zum letzten Mitmachkonzert in diesem Jahr ist frei. Für das kommende Jahr plant die Kulturplattform Poydium wieder einen Sparefroh-Kinder-Kulturpass, um Kultur für Kinder leistbar für die Familien zu machen, erzählt Obmann Bürgermeister Josef Fürst.