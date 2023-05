Zeitreise auf den Staatzer Berg

Geschichte ist weit weg und oft gut versteckt in dicken Büchern. Die Staatzer Geschichte ist zwar spannend, lang und mannigfaltig, aber für den Durchschnittsbesucher verwirrend. Das will das Kulturzentrum Staatz ändern und die Daten aus den umfangreichen Chroniken von Georg Markl und Helmut Hiemer leicht verständlich aufbereiten. Den Beginn machte 2018 die Frage nach der Entstehung der Staatzer Burg und den damals hier herrschenden Herren von Staatz. Nun ging es mit der Familie der Maissauer weiter, die nach dem Aussterben der Staatzer Burgherrn rund 200 Jahre lang die Geschicke von Staatz leiteten. Neben der Verbindung mit der heute noch bekannten Stadt Maissau gab es in dieser Zeit einige spannende Ereignisse rund um die Staatzer Burg. So war der letzte Babenberger, Friedrich II, der Streitbare, nach einer Schlacht Gast auf der Staatzer Burg. Und die Landschaft rund um Staatz war Schauplatz eines Kampfes von König Ottokar Přemysl.

Eröffnet wurde die Ausstellung mit einem Mittelalter-Thementag. Im Rahmen einer Wanderung auf den Staatzer Berg, geführt von Ausstellungsgestalterin Ingrid Fröschl-Wendt, gab es Betrachtungen der Schauplätze historischer Ereignisse der Maissauer-Zeit. Philipp Bergermayer und Maximilian Breiner zeigten mittelalterliche Kampfvorführungen aus der Zeit des 13. Jahrhunderts und das Schlosskeller-Ensemble unter der Leitung von Svea Bentz spielte alte Musik auf teilweise nach historischem Vorbild gebauten Instrumenten.

Natürlich wurde auch kulinarisch an das Mittelalter angeknüpft: mit einer Bohnensuppe aus der Ritteressen-Küche des Kulturzentrums und Met von Imker Roman Braunstingl.

Die Ausstellung ist noch bis 4. Juni während der Heurigen-Öffnungszeiten des Staatzer Schlosskellers zu sehen.

