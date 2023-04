Eine Ladendorferin findet ihren Traumjob

Die 28-Jährige, die ihren Einstieg bei ORF Radio Wien 2016 hatte, war in Folge in die Social Media-Redaktion gewechselt und ist neben ihrer neuen Aufgabe als Moderatorin bis heute als Online-, Radio- und TV-Redakteurin des ORF Wien im Einsatz. Nun verstärkt die Ladendorferin, die weder mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig noch mit dem Ladendorfer Bürgermeister Thomas Ludwig verwandt ist, das Moderationsteam der Sendung dauerhaft.

Während ihres Studiums der Publizistik- und Kommunikationswissenschaften verfolgte sie das Ziel, im Radiobereich zu arbeiten. „Ich war schon immer radiobegeistert und konnte mir bereits in jungen Jahren vorstellen, einmal als Radiomoderatorin zu arbeiten“, schmunzelt Ludwig, wenn sie sich an ihre Anfänge zurückerinnert. Und so absolvierte sie während ihres Studiums Praktika bei diversen Radiosendern.

So war sie bereits als Studentin am Aufbau der ORF Wien Social Media-Redaktion beteiligt und blieb dem Sender nach Beendigung des Studiums treu. Ihr Drang zu Hörfunk und Fernsehen war schon immer stark präsent. „Fernsehen ist einfach sehr cool“, bemerkte die Weinviertlerin, als sie mit den Kameraleuten in der Stadt unterwegs war. Die Vielseitigkeit und die speziellen Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche gefallen der 28-Jährigen besonders. Neben der Politikberichterstattung gehören genauso Beiträge und Liveeinstiege aus der Chronik, wie Morde, Brände und etwa große Demonstrationen zum Arbeitsalltag dazu.

Klingen die Live-Einstiege für Berichte, als ob sie den Reporterinnen und Reportern ganz einfach von der Hand gingen, so steckt doch eine gehörige Portion Arbeit und Vorbereitung dahinter. Denn die Zahlen und Fakten, die sich die Journalistinnen und Journalisten vor der Sendung aneignen, sollen geschickt in einen aktuellen Stimmungsbericht verpackt werden. Im Gespräch verrät sie uns ihren persönlichen Trick: „Zumindest der erste und der letzte Satz müssen im Kopf sein, dann sollte alles halbwegs gut gehen.“

Als der Journalistin eröffnet wurde, dass sie nun im Moderationsteam mit dabei wäre, strahlt die Wahlwienerin: „Mein Gefühl der Vorfreude bestätigte mir, dass ich genau das Richtige mache. Ich habe natürlich viel Respekt vor der Aufgabe und eine Portion Nervosität gehört auch dazu. Jedoch ehrt es mich sehr, die journalistische Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen vor großem Publikum präsentieren zu dürfen.“

Wie war das Gefühl vor der ersten Sendung? „Aufregend. Untertags habe ich versucht, cool zu bleiben. Ich habe den ganzen Tag tief ein- und ausgeatmet. So habe ich es geschafft, mich selbst zu beruhigen. Bei der Probe war der Puls dann schon sehr hoch“, lächelt die junge Moderatorin.

Wie kam Carmen Ludwig eigentlich vom besinnlichen Ort Ladendorf nach Wien? Bereits in ihrer Jugend hatte sie Wien als ihren Schul- und Freizeitort kennen- und lieben gelernt. Ihr Heimatort und die Hauptstadt liegen nah beisammen und stellen für sie die perfekte Kombi dar. Ob sie sich vorstellen kann, später wieder nach Niederösterreich zurückzugehen? „Der Traum vom Wochenendhaus am Land schwingt irgendwo mit, ist aber momentan alles andere als aktuell.“

Zum Runterkommen aus dem hektischen Alltag besinnt sie sich dennoch immer wieder gerne auf ihre Wurzeln zurück. Denn mit ihren Großeltern in Neubau fühlt sie sich stark verbunden und verbringt viel Zeit mit ihnen. Und vom Opa kann sie auch immer mit ehrlichem Feedback rechnen, erzählt sie lachend. Mit ihrem Papa sitzt sie gerne im Garten, mit der Mama genießt sie die Natur beim Walken. Die familiäre Unterstützung ist ihr immens wichtig, weshalb sie die Familie auch liebevoll als ihr „Auffangbecken“ bezeichnet.

Das Weinviertel ist und bleibt für die Moderatorin mit positiven Emotionen und Erinnerungen bestickt: das Gefühl von Heimkommen, der Luftunterschied und der Duft von frisch gemähtem Rasen sind für Carmen Ludwig das Sinnbild von Heimat.

