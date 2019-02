„Ich komme aus Wien, ich kenne den Vergleich“, sagt der ärztliche Direktor des Landesklinikums Mistelbach Christian Cebulla: „Wir haben hier ein Haus, das alle Stückerl spielt.“ Seit 2011 wurde am größten Klinikum des Weinviertels zu- und umgebaut, insgesamt investierte das Land 222,1 Mio Euro in den Ausbau des Standortes.

Seit 2011 wurde nicht nur der Neubau samt neuem Eingang über die Liechtensteinstraße errichtet, es wurden die Ebenen entflochten und alle Häuser des historisch am Kirchenberg gewachsenen Klinikums an den heutigen Stand der Technik und Innenausstattung angepasst. Seit der Sanierung erscheint das Haus aus einem Guss. „Und das bei laufendem Betrieb, quasi eine Operation am offenen Herzen“, ergänzt Regionaldirektor Jürgen Tiefenbacher.

Bau erstmals mit Generalunternehmer

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die das rundumerneuerte Haus beim Festakt am 25. Februar offiziell eröffnete, lobte den guten Ruf des Hauses: „Außerdem ist es etwas besonders, wenn man so ein Haus in der eigenen Heimat in Betrieb nehmen darf“, sagte die aufgewachsene Großharraserin.

Der Um- und Zubau zum Klinikum war auch ein Pilotprojekt: Erstmals wurde mit der VAMED ein Generalunternehmer beauftragt. Das Land vereinte einen Fixkostensatz und die VAMED musste mit dieser Summe auskommen. Etwaige Überschreitungen wären auf Kosten der Bauherren gegangen. Ein Umstand, der das Land entspannt beim Baufortschritt zusehen ließ. „Wir haben bei diesem Projekt ja alles gehabt“, erzählt Walter Troger von der VAMED: „Awarengräber wurden gefunden, der Mauersegler hatte sich in den Mauern eingenistet und eines der Hauptbauunternehmen ging in Konkurs.“ Aber, so Troger: „Wir haben alles verkraftet und den Bau zeitgerecht und kostengetreu übergeben.“

„Wir hatten ja alles bei diesem Projekt: Awarengräber, Mauersegler und den Konkurs eines Hauptbauunternehmens!“Walter Troger, VAMED

Warum eigentlich ein Zubau in Mistelbach? „Die Entwicklung der Region ist eine gute. Die Geburtenzahlen sind stabil“, sagt der für die Kliniken zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Das spreche für das Weinviertel.

Beim Um- und Zubau wurde größtes Augenmerk auf die Patientenströme und die Schaffung von diagnostischen Einheiten, wie z.B. dem Notfallzentrum mit Schockraum, Radiologie, Unfallchirurgie und interdisziplinärer Aufnahmestation oder dem Familienzentrum mit Geburtshilfe, Neonatologie und Kinder- und Jugendheilkunde gelegt.

Das Bauprojekt

Der historische Altbau des Landesklinikum Mistelbach wurde 1909 eröffnet.

Das Bauvorhaben beim Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf begann 2011 mit dem Spatenstich und erfolgte in mehreren Abschnitten.

Zuerst wurden das Parkdeck mit 250 Stellplätzen und das neue Haus A errichtet, dann folgten der Umbau des Hauses B, die Generalsanierung der Küche und die Sanierung des Hauses D, sowie des historischen Altbaus Haus C.

Mit der Inbetriebnahme der sozialpsychiatrischen Tagesklinik für Erwachsene im Dezember 2018 sowie der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychosomatik im Frühjahr 2019 erfolgte auch eine Erweiterung des Versorgungsauftrages im immer wichtiger werdenden Sektor der psychischen Erkrankungen.

In Zahlen

Neubaufläche 27.500 m²

Erdaushub 100.000 m³

Bohrpfähle 4.000 lfm

Tonnen Stahl 2.700

sanierte Gesamtfläche 47.000 m²

verlegte Rohrleitungen 85 km

Abgehängte

Lüftungskanäle 45.000 m²