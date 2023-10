Unterstützung: Most sammeln für die FF

Eigentlich braucht ja Josef Pfeiffer, wenn er in seiner alten grünen Einsatzbekleidung aus früherer Zeit kommt, gar nichts mehr zu sagen. Jeder weiß schon, was los ist. Früher war das Sammeln einfacher, das waren die Winzer bis weit über Mitternacht hinaus in den Weinkellern. Heute, mit der Automatisierung bei der Kellerarbeit, bleibt nur ein enges Zeitfenster.

Aber dem Charme von Josef Pfeiffer und Gerald Kraus sind noch alle erlegen und so bekommt nach getaner Arbeit dann jeder Winzer auf seine grüne Kellertür mit Kreide ein FFP3 als Zeichen, dass hier die Feuerwehr bereits Most sammeln war. Der so gesammelte Most wird verkauft und ist ein wichtiger Beitrag, um Einsatzbekleidung und Ähnliches anzuschaffen.