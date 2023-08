Motivation vor Prüfung LK Mistelbach: Vorfreude auf die neuen Kollegen

Das Willkommensbild der Intensiv für ihren neuen Kollegen. Im Bild die zum Zeitpunkt der Aufnahme diensthabenden Pflegekräfte. Foto: LK Mistelbach-GänserndorfRinghofer

A nlässlich des letzten Diplomjahrganges (gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege) an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach schickt das Pflegepersonal des LK Mistelbach-Gänserndorf vor den anstehenden Abschlussprüfungen aller Jahrgänge an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Willkommensgrüße an die zukünftigen Kollegen.