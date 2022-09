Vorschau auf Puppentheatertage in Mistelbach

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Beim Winnetou sehen wir danach, ob wir deswegen angeschossen werden“, lacht Puppenfestival-Intendantin Cordula Nossek, indem sie auf die aktuelle Debatte über Klischees der Karl May-Figur anspielt. Das heurige Festival vom 20. bis 26. Oktober in Mistelbach steht unter dem Motto „Seiltänzer“. Auch der Karl-May-Klassiker ist vertreten.

25 Theatergruppen aus fünf Ländern werden heuer insgesamt 33 Inszenierungen auf die Bühne des Mistelbacher Stadtsaales bringen.

Was ist das Besondere am Spiel mit Figuren - die Welt des Puppentheaters besteht aus viel mehr als nur Puppen und Marionetten? „Man kann große Themen auf kleinem Raum darstellen“, sagt Nossek, selbst Puppenspielerin. Entsprechend stehen auch „Are we great again“ von Andreas Pfaffenberger Figurentheater und „Don Camillo und Peppone“ auf dem Programm, durchaus kritische Stücke, fernab des klassischen Kasperl-Milieus.

Aufgewertet wird auch die Eröffnungsgala: Die Eintrittserlöse werden, wie im Vorjahr, wieder gespendet, davor gibt es eine Ausstellungseröffnung der bei der Kooperation des Festivals mit der Mittelschule Mistelbach entstandenen Objekte und zwischendurch Akrobatik vor dem Stadtsaal. „Und wenn wir dann wieder Corona-Maßnahmen haben, packen wir das Nasenbohren auch noch dazwischen“, ist Nossek zuversichtlich. Akrobatik passt nicht nur zum Festivalthema „Seiltänzer“, sondern ist im Objekttheater der große Trend.

Nationalfeiertag als Puppenspieltag

Wiederbelebt wird die Idee des Puppenspielfestes am Nationalfeiertag (26. Oktober). Elf Theatergruppen werden nonstop kindgerechte Stücke im Stadtsaal spielen, neu ist, dass es heuer nicht nur ein Buffet, sondern eine richtige Gastronomie während des Festivals geben wird: Benjamin Hymers BurgerBar wird sogar für Mittagsmenüs sorgen.

„Wir haben durch die Lockdowns viele Menschen an Netflix verloren. Die müssen wir wieder zurückholen“, sagt Nossek. Der Mensch ist ein Gesellschaftswesen, das müsse man vielen wieder bewusst machen.

