Daher haben die Abfallverbände des Weinviertels in Zusammenarbeit mit den NÖ Umweltverbänden und den Verpackungssystemen das Pilotprojekt „Micro-Sammelinseln“ gestartet: Bisher konnten Abfälle im öffentlichen Bereich nur über den Restmüll entsorgt werden.

Nun werden an stark frequentierten Stellen auch Behälter für Altpapier und gelbe Tonnen installiert, um auch hier die Möglichkeit zur Mülltrennung anzubieten. In der Testphase werden die Abfälle einer statistischen Untersuchung unterzogen. Es werden Aufzeichnungen über Menge und Inhalt der Behälter geführt. So wird das Mülltrennverhalten im öffentlichen Bereich analysiert. Denn nur was getrennt gesammelt wird, kann auch wiederverwertet und somit im Kreislauf erhalten werden.