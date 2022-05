Franz Gössinger bemühte sich um Jungmusiker

Werbung

Im Jahr 1958 wurde der Musikverein Münichsthal auf Initiative von Pfarrer Adalbert Polen gegründet. 14 Erwachsene und fünf Jugendliche bildeten den frisch gegründeten Verein. Ein Freund des Pfarrers, der in Wien ansässige Militärmusiker Franz Haan, wurde Kapellmeister.

Als 1979 der jüngste der verbliebenen Musiker, Franz Gössinger, die Leitung übernahm, zählte der Verein nurmehr sieben Musiker. Der neue Obmann und Kapellmeister widmete sich vor allem der Jugendarbeit. Schon zwei Jahre später konnte die verjüngte Kapelle mit 15 Musikern zur Fronleichnamsprozession ausrücken.

1986 veranstaltete der Musikverein sein erstes Adventkonzert und seit 1988 ist der Musikverein Münichsthal Mitglied des NÖ Blasmusikverbandes.

Rudolf Maurer junior übernahm 1988 im Alter von 20 Jahren den Dirigentenstab. Bis auf eine 10-jährige Unterbrechung, in der Alexandra Ziebell Kapellmeisterin war, leitet er bis heute fast durchgehend die Musikkapelle. Im Jahr 2004 wurde Michael Pfaffl Obmann und übergab das Amt 2018 an Claudia Wasinger. Im Jahre 1999 konnte der Musikverein zum ersten Mal ein Bezirksmusikfest mit Marschmusikbewertung ausrichten und im Jahr 2008 zum zweiten Mal im Rahmen des 50-jährigen Bestandsjubiläums.

Im Laufe eines Jahres gibt es mehr als 30 Gesamtproben, einige davon in Kleingruppen, sowie Marschproben. Die Höhepunkte des Jahres sind das Frühlingskonzert mit einem bunt gemischten Konzertprogramm und das Adventkonzert in der Pfarrkirche, wo in Kleingruppen musiziert wird und auch Stücke gemeinsam mit dem Chor „MüniXang“ präsentiert werden. Die Teilnahme an Marsch- und Konzertmusikbewertung, die Ausrückungen zu kirchlichen Anlässen sowie Frühschoppen beim Kirtag sind ebenso fixe Bestandteile des Terminkalenders.

