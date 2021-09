Stefan Haiduk aus Münichsthal besitzt zehn Fahrräder und benutzt sie tatsächlich auch alle. Sein Motto lautet: „Mit dem Rad in die Arbeit spart Zeit.“

Haiduk fährt mit dem Rad von Münichsthal zur Arbeit nach Wien-Stadlau und ist sich sicher, dass er so Zeit einspart: „Wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahre, spar ich mir Zeit, um Sport zu treiben. Der Weg zur Arbeit und wieder nach Hause ist mein Ausdauertraining“, erläutert Haiduk.

Das Liegerad liebt er, weil es sich so komfortabel fährt. Manchmal nimmt er das E-Bike, wenn er den Weg mit einer Zugfahrt kombiniert lieber das Faltrad. Vor kurzem hat er zwei Puch-Räder aus den 70er-Jahren geschenkt bekommen und wieder fahrtüchtig gemacht. Die haben aber eher Ziercharakter, praktisch werden sie wenig verwendet.

So bleibt in der Garage nur noch Platz für ein Damenfahrrad für seine Frau, für ein Woom-Laufrad für Sohn Otto und für ein Auto. Wenn Elisabeth, die gerade einmal vier Monate alte Tochter, auch einmal ein Rad benötigt, wird es dann schon eng in der Garage.

Radwegquerung am Ortsende sollte verbessert werden

Die Wolkersdorfer Radlobby ist überzeugt: „Die Familie Haiduk ist eine Vorzeigefamilie hinsichtlich umweltfreundlicher Mobilität.“ Damit auch andere Familien so sehr auf das Fahrrad setzen, sei jedoch einiges zu tun: Stefan Haiduk regt an, die Radwegquerung am Ortsende von Münichsthal Richtung Wolkersdorf sicherer zu machen.

Er wünscht sich zudem einen direkten, durchgehend asphaltierten Weg Richtung Stadlau: „Wenn ein Radweg entlang der Schnellbahn käme, wie das die Radlobby fordert, wäre das eine wesentliche Verbesserung für mich und viele andere Radler“, so Stefan. Eine sichere Radanbindung zum Einkaufszentrum G3 steht ebenfalls auf Haiduks Wunschliste.