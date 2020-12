Ist der Verkauf von 16.860 Quadratmetern zu 75 Euro für den Quadratmeter für das geplante Multifunktionszentrum LaaPlus zwischen Therme und Ostbahnhof legitim? Der Gemeinderat musste den entsprechenden Verkaufsvertrag mit der in Gründung befindlichen Gesellschaft von Projektentwickler Rudolf Schütz beschließen, die Bürgerliste pro hatte Einwände:

Gemeinderat Thomas Stenitzer kritisierte, dass zum einen bei den Gutachten, die den Verkaufspreis als passend definieren, nicht die Umwidmung der Grundstücke mit Zentrumswidmung berücksichtigt würde. „Die 75 Euro sind da bei Weitem unter dem Wert“, findet Stenitzer. Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) konterte, dass der Wertzuwachs in den Gutachten durchaus eingerechnet worden sei.

„Ich kann nichts liquidieren, das es noch gar nicht gibt!“ Georg Uher, Rechtsanwalt

Durchaus unüblich fand Rechtsanwalt Stenitzer, dass im Kaufvertrag eine Kostenteilung bei den Gebühren vereinbart wurde: „Bieten wir das jetzt allen Häuselbauern auch an, die bei uns ein Grundstück kaufen?“, stichelte er. Finanzstadtrat Roman Frühbauer (ÖVP): „Wenn sie garantieren können, dass sie ähnliche positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Stadt haben, wie LaaPlus, selbstverständlich“, konterte er. Aber, so die Rechtsansicht von Stenitzer: Der Verkauf sei ohnehin egal, da die in Gründung seiende Gesellschaft von Rudolf Schütz ohnehin liquidiert werden müsse, sobald sie gegründet ist: Denn im Vertrag zwischen Stadtgemeinde und (der damals noch nicht existenten) Schütz-GmbH war 2019 vereinbart worden, dass die Gesellschaft liquidiert werde, wenn keine entsprechende Umwidmung der Grundstücke vorliege. Die wurde zwar im jüngsten Gemeinderat beschlossen, ist aber vom Land NÖ noch nicht bestätigt.

Rechtsanwalt Georg Uher, der die Stadt in dieser Causa begleitet, konterte die Kritik: „Man kann nichts liquidieren, was noch nicht gegründet ist.“ Schütz habe damals auf den Passus bestanden, um zu verhindern, dass sich die Vorarbeiten des Projektes ewig hinziehen: „Er hat jetzt auf diesen Passus verzichtet“, sagt Uher. „Aber es steht im Vertrag und an das ist die Gemeinde gebunden“, beharrte Stenitzer.

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch überlegte kurz das Streichen des Passus zu beantragen, verzichtete aber nach Konsultation mit ihrem Stadtamtsteam darauf: „Wir haben eine gültige Vereinbarung, der Verkauf der Grundstücke ist damit gedeckt.“ Der Verkauf wurde gegen die Stimmen von pro beschlossen, für Bürgermeisterin Ribisch war es ein weiterer Versuch, das Projekt LaaPlus zu verhindern oder zu verzögern.

Geht es übrigens um Investor Rudolf Schütz, soll es schon im Jänner einen Spatenstich geben.