Zorro kämpft sich über die Felsenbühne Staatz

„Den Zorro wollte ich schon seit 15 Jahren machen“, gesteht Intendant Werner Auer. Gescheitert war es immer entweder an den Rechten oder daran, dass er andere Produktionen bekommen hatte. „Heuer erwartet und ein unterhaltsames Mantel- und Degenmusical mit viel Witz, Action und der Musik der Gipsy-Kings“, freut sich Auer.

Derzeit wird die Choreographie in Wien erarbeitet, während das Orchester parallel in Mistelbach unter Gregor Sommer und Doris Graf-Sommer probt. „Da können wir auf kleinem Raum proben. Und Ende Juni gehen wir dann auf die große Bühne in Staatz und führen die Einzelteile zusammen“, sagt Auer. Woran wird gerade gearbeitet? „An der Choreographie zu „Bamboléo““, verrät Auer, der wieder für die Regie verantwortlich zeichnet, in der Probenpause, in der das Interview entstand.

Parallel zu den Proben wächst das Bühnenbild. Wenn in drei Wochen die der Musicaltross nach Staatz übersiedelt, wird dort nur doch der Feinschliff zu machen sein, freut sich Auer schon auf die Arbeit am Fuße des Staatzer Felsens.

„Die Musik ist heuer viel rhythmischer als bei anderen Musicals, für das Orchester wurde extra ein Spezialist für Flamenco ins elfköpfige Orchester geholt. „Dafür brauchen wir heuer die bei Musicals übliche Streicherbank nicht“, sagt der Intendant.

25 Darsteller stehen auf der Bühne, die Choreographie übernimmt wieder Eva Klug, die musikalische Leitung hat Gregor Sommer inne und Auer macht die Regie. „Das altbewährte Team“, lacht Auer.

Premiere ist am 21. Juli, weitere Vorstellungen gibt's am 22., 27., 28., 29. Juli, 3. 4., 5., 11. und 12 August, jeweils um 20.30 Uhr. Übrigens: Es gibt noch Karten unter shop.eventjet.at