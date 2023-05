Familienprojekt: Die Koci-Männer schrieben gemeinsam „Willi & Wilma“

„Da ich mir von meinen Söhnen immer wieder Meinungen und Anregungen zu meinen Texten und Kompositionen hole, war es nur logisch, auch mal etwas gemeinsam mit ihnen zu schreiben“, sagt Hubert Koci, Komponist und Musiker aus Oberkreuzstetten. „Willi und Wilma“ ist mittlerweile sein 16. Musical: „Zu “Willi und Wilma“ hatten die beiden gleich viele Ideen für das Buch, Dialoge und Texte, aber auch Melodien, die wir gleich gesammelt und aufgeschrieben haben“, erzählt Vater Hubert.

„Es war toll, wie wir uns dabei gegenseitig ergänzt und auf immer wieder neue Zugänge gebracht haben. Wir haben dann aber Aufgaben aufgeteilt“, lacht Benjamin Koci. „Die Lieder haben wir alle drei komponiert und getextet, quasi gedrittelt, Hubert war dann für die Handlung und das Buch zuständig. Während Benjamin sich um die Arrangements und musikalische Umsetzung kümmerte, schrieb ich die Dialoge“, ergänzt Benjamin.

Komposition ist für Benjamin und Simon Koci nichts Neues. Beide gelten als Teil des gefragtesten Musiknachwuchses in der Region, beide sind Teil der Jugendband „Recharged“ und immer in Ensembles zu finden, wo auf hohe musikalische Qualität der Musiker wert gelegt wird: „Wir haben ja schon viele Songs geschrieben und getextet, aber hier das erste Mal an einem Stück mit Handlung gearbeitet“, erzählen die Brüder: „Die Erfahrung unseres Vaters in diesem Bereich hat uns sehr geholfen. Es war sehr interessant, ihm über die Schulter zu schauen und beim Entstehungsprozess eines Stückes dabei zu sein.“

Was ist das Besondere am Willi und Wilma? Die Idee zu einem Musical über die Wilfersdorfer Schlossgeister kam von Horst Obermayer, dem Obmann des Kulturvereines Wilfersdorf, der auch den Keller des Schlosses für Veranstaltungen adaptiert hat. „Das Besondere an diesem Stück ist, dass die Geschichte in eben diesem Keller des Schlosses mit seinem tollen Ambiente spielt und auch aufgeführt wird. Wir wollten, dass unsere Geister Willi und Wilma keine Verstorbenen sind, sondern personifizierte „gute Geister“ des Schlosses, die beim Bau und bei der Fertigstellung entstanden sind“, erzählt das Autorentrio.

Entstanden ist ein Musical für die ganze Familie: „Es spricht sowohl Kinder als auch Erwachsene an. Die Lieder gehen in die Pop/Rock-Richtung und sind somit für jedes Ohr geeignet und es wird alles live gespielt und gesungen“, erzählt Hubert Koci. „Außerdem freut es uns, mit tollen Profis arbeiten zu dürfen. Neben Elisabeth Heller und Klara Steinhauser stehen noch Dieter Hörmann und Tobias Eiselt auf der Bühne. Auch zwei Kinderrollen gibt es.“

Karten & mehr

Premiere ist am 18. Mai um 14 Uhr, weitere Vorstellungen gibt es am 18. Mai (17.30 Uhr), Freitag, 19. Mai (19 Uhr), Samstag, 20. Mai (19 Uhr) und Sonntag 21. Mai (14 und 17.30 Uhr).

Die Karten gibt es im Schloss Wilfersdorf Dienstag bis Sonntag sowie Feiertags 10-16 Uhr, sowie unter 02573 3356 und auf www.eventjet.at.

