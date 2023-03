Laa: Superhenne Hanna kämpft gegen Tierleid

Der Inhalt des Stückes über Massentierhaltung ist aktueller denn je: die rote Superhenne Hanna – hervorragend dargestellt von Mathilda Fekonja – ist bereits 99 Jahre alt und kann sowohl mit Tieren, als auch mit den Menschen reden. Sie lebt glücklich mit ihren gefiederten Wellnesshühnern (Zita Abrahamova und Leonie Pamperl), dem eitlen Hahn Alex (Lisa Hipfinger), dem Fuchs Bartl – gespielt von Laurenz Bayer, mit den Kindern Theresa (Anja Fischer) und Sebastian (Felix Hofbauer) auf einem Biobauernhof.

Als sie von der Legehennenfabrik in der Nähe erfährt, macht sie sich sofort auf den Weg dorthin. Mithilfe des Fuchses, der den Arbeiter (Hannes Schmid) ablenkt, kann sie in die Fabrik. Hier sieht sie Zombie-Hühner in Käfigen, die nicht richtig sprechen können und sich statt mit Namen, mit Nummern anreden (gespielt von Christina Schachenhofer, Lisa Schneider und Sophie Schwalm).

Hanna beschließt mit dem Besitzer Herrn Klotzinger (Egon Klampfl) zu reden, um das Tierleid zu beenden, doch der ist vorerst noch uneinsichtig und so plant sie die Befreiung der Legehühner. Wieder mithilfe des Fuchses und der Bauernhofkinder gelingt ihr das und zum Schluss wird Herr Klotzinger doch einsichtig, betreibt ab sofort auch einen Biobetrieb und die Superhenne feierte den unglaublichen 100. Geburtstag.

Aufgelockert wurde das Stück mit tollen Tanzeinlagen, musikalisch unterstützt vom Schulchor und der Schülerband. Zu dem zwar humorvollen, aber zum Nachdenken anregenden Musical lud der Elternverein ein, welches mit dem Einsatz aller Lehrer, Schulwarte und Direktorin Monika Fröschl ein voller Erfolg war.

