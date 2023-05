Die Wilfersdorfer Schlossgeister und ihr Geisterjäger

Das Besondere an diesem Musical: Es wurde von den Brüdern Benjamin und Simon und Vater Hubert Koci geschrieben, zudem ist es für Benjamin Koci der erste Kompositionsauftrag des Lands NÖ.

„Wir wollen für alle Altersschichten Programm bieten“, sagt Horst Obermayer, Obmann des Kultur- und Tourismusvereines Wilfersdorf, der mit diesem Musical eine neue Kinderschiene im Schlossprogramm starten will. Mit der Idee ging er zum eifrigsten Musical-Komponisten der Region, Hubert Koci und der machte es zum Familienprojekt.

Für Qualität bürgt auch die Besetzung: Die fast schon hyperaktiven Geister sind der Schricker Dieter Hörmann und Elisabeth Heller, Klara Steinhauser ist die Schlossbesitzerin, die zuerst die Geister los werden und sie dann doch behalten will, Tobias Eiselt in einer Doppelrolle einerseits der kauzige Berni Bernstein, der den Geistern helfen will und als Geisterjäger, der das absolut Böse ist –und auch entsprechend von den Kindern ausgebuht wird. Und wenn ein Kind vor der bösen Rolle flüchten will, hilft er, ganz Kindertheaterprofi, backstage das Kind wieder zu beruhigen.

Die Komposition: rockig und sehr e-gitarrenlastig – was nicht überrascht. Denn die Live-Band sind Benjamin und Simon Kocis Bandfreunde von der Nachwuchsband „Recharged“.

Unter den Premierengästen: Der Korneuburger und Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich, der postwendend ankündigte, für das Muscial auch in Korneuburg einen Aufführungsort zu organisieren.

