Zweimal Gold

Matthias Rabl schaffte Gold am Horn mit einem ausgezeichneten Erfolg Foto: Musikschule Poysdorf

Besonderes Augenmerk verdienen in diesem Zusammenhang Anika Böhm an der Trompete und Matthias Rabl am Horn. Beide haben erfolgreich ihr goldenes Leistungsabzeichen abgelegt. Beim Konzertteil der Prüfung wurden beide am Klavier von Rie Nakajima virtuos begleitet und bei den jeweiligen Ensemblestücken von ihren Kolleginnen und Kollegen des Musikvereins Poysdorf tonkräftig unterstützt. Als externe Prüfer waren für Horn Laurids Wetter von der Wiener Volksoper und bei der Trompete der Direktor der Musikschule Wieselburg Johannes Distelberger in der Jury anwesend. Matthias Rabl erreichte einen „ausgezeichneten Erfolg“ und Anika Böhm konnte sich über einen “ guten Erfolg“ freuen. Musikschuldirektor Richard Jauk bedankte sich bei den Juroren, den Lehrerkollegen und gratulierte den Schülern zu den großartigen Leistungen.