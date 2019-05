Am ersten Mai-Wochenende lud wieder die Freiwillige Feuerwehr Gaweintal unter Kommandant Wolfgang Schuppler sowie der Musikverein Gaweinstal und Umgebung mit Obmann Josef Wiesinger zum traditionellen Feuerwehr- und Musikerfest ins Feuerwehrhaus ein.

Die Cheforganisatoren Jürgen Manschein und Elisabeth Schober-Dolejschek konnten trotz Regenwetter ein ausgezeichnetes Fest ausrichten. Viele waren gekommen, so auch Bürgermeister Richard Schober mit Gattin, Ortsvorsteher Thomas Wimmer, viele Gemeinderäte aller drei im Ortsparlament vertretenen Parteien aber auch andere Feuerwehrkommandanten und Mitglieder der Nachbarfeuerwehren.

Am Freitag Abend spielten die "Red Devils" Musik zum Hören und Tanzen, am Samstag Abend unterhielt "der lustige Josef und am Sonntag spielte der Musikverein Schrick unter Hannes Kaufmann zum Frühschoppen auf.