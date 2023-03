Musikalische Lesung Wolkersdorf: Balladen und Musik im Buchgeschäft

Lesezeit: 2 Min RM Redaktion Mistelbach

Lesung und Musik: Gerti Meitz, Petra Mallin und Elizabeth Dobie-Sarsam. Foto: Hans Sterzinger

„Hintaus in der Buchhandlung“ von Hans Sterzinger, also im hinteren Bereich seines Geschäftes in der Hauptstraße gestalteten Gerti Meitz, Petra Mallin und Elizabeth Dobie-Sarsam einen nostalgischen Abend unter dem Motto „Wer reitet so spät...“ mit heiteren und ernsten Balladen.