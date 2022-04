Musikalische Reise durch die Zeit

Werbung

Zu hören war ein abwechslungsreiches Programm mit kleinen Ensembles bis zum großen Orchester mit mehr als 30 TeilnehmerInnen. Die ausgezeichneten Ensembles des heurigen prima la musica-Wettbewerbs waren ebenso mit Auszügen ihres Programms vertreten.

All dies in historischen Kostümierung, die dem Konzertprogramm in der Pfarrkirche Wolkersdorf und dem Pfarrzentrum noch seine ganz besondere stimmungsvolle Note gab.

Stehende Ovationen des begeisterten und zahlreichen Publikums.

Der Förderverein konnte bei diesem Konzert erstmalig wieder die Gäste verköstigen.

