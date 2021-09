30 Jahre lang konnten sich junge Schauspieltalente beim Kinderbühnenspiel von Gunde Selinger entfalten, 2018 gingen die Scheinwerfer dann aus. Nun hat die Musikschule mit dem Theaterpädagogen und Regisseur Gregor Steiner einen würdigen Nachfolger gefunden: Er wird ab Oktober ein Bühnenspiel für Kinder ab sechs Jahren anbieten.

„Die Kinder erwartet ein Schauspieltraining, das Improvisieren von eigenen Geschichten und das Einstudieren von Märchenstücken. Spielerische Übungen zu Stimme, Sprache, Präsenz und Körperspannung stehen dabei im Mittelpunkt, um in die Welt des Theaters einzutauchen“, lädt Steiner zum Mitmachen ein.

Doch auch Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene, die schon immer auf der Bühne stehen wollten, können sich nun ihren Traum verwirklichen. Steiner bietet ihnen mit seinem „Actors Studio“ die Chance, Schauspielerfahrung zu sammeln und an ihrer Bühnenpräsenz zu arbeiten. Vorkenntnisse sind keine nötig.

Wer jetzt neugierig geworden ist: Die Schnupperstunde am 23. September, ab 16 Uhr, im Theater Studio der Musikschule (Conrad Hötzendorf-Platz 2), ist die perfekte Gelegenheit, sich ein Bild von den neuen Angeboten zu machen. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung via E-Mail an perform@theater.studio oder unter 0699/10871894 erforderlich.