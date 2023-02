Poysdorf: Eine Soirée als Übung

"Für die Schüler der Musikschulen Poysdorf und Staatz ist es sehr wichtig vor ihrem Auftritt bei Prima la Musica auch einmal bei einem Konzert erlebt zu haben, wie es ist, vor einem großen Publikum zu spielen", betont Richard Jauk. Der Musikschuldirektor aus Poysdorf hat gemeinsam mit seinem Kollegen aus Staatz Peter Hofmann die Soirée am Donnerstag und Freitag im Poysdorfer Reichensteinhof organisiert.

Die Schüler konnten sie den Gästen ihr komplettes Prima la Musica Programm präsentieren. Den Anfang machten die Los Gitarreros mit Gregor Berger, Elena Danesh und Clemens Neuretter. Sie spielen mit ihren Gitarren erstmals in der Altersgruppe A, wo auch Gregor Schneider auf seiner Klarinette spiel. Johannes Olscher und Valentina Schöfmann am Horn und Victoria Strobl auf der Flöte spielen in der Altersgruppe I.

Höhepunkt des ersten Soirée-Abends war der Auftritt von Helena Hugl. Sie spielt mit ihrer Klarinette in der Altersgruppe II und bot bei ihrem Auftritt einen breiten musikalischen Reigen.

