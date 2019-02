Bei der Musiksoiree letzten Donnerstag im Reichensteinhof konnte Poysdorfs Musikschuldirektor Richard Jauk auch Musikergäste aus der Musikschule Staatz begrüßen. Die jungen Musiker nützten die Soiree, um sich mit diesem Auftrag auf ihren großen Auftritt beim Prima la musica-Wettbewerb vorzubereiten.

Den Anfang der Soiree machten Paula Maria Handle, Tanja Widi und Ruya Buga auf den Gitarren. Sie begeisterten die Zuhörer mit Bohemian Rhapsodie von Freddie Mercury. Mit Carolin Winkler auf der Oboe, Leon zeiner am Horn, Celina Maier am Saxofon, Noah Leithner am Horn, Andreas Strauch auf der Oboe und Tobias Lehner am Horn zeigt die junge Garde, was Musiker zwischen sieben und zwölf Jahren bereits an Können haben.

Den zweiten Konzertteil startete Julia Seiser auf der Klarinette mit dem Petit Concert von Darius Milhaud. Julian Winkler am Horn und Lisa Schild auf der Klarinette führten hin zu Angelika Winkler, die auf der Klarinette in der Altersgruppe III+ antritt und ein entsprechend hohes Niveau bot. Agnes Liener spielte gemeinsam mit ihrer Lehrerin Lena Eichberger. Simon Boch überzeugte mit einem Trompetenkonzert in Es-Dur.

Konzert-Tipp

Donnerstag, 21. März: Um 19 Uhr sind die Preisträger des Prima la musica-Wettbewerbes der Musikschulen aus dem Bezirk Mistelbach wieder im Poysdorfer Reichensteinhof zu hören und unterhalten die Besucher.