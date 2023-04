Asparns Kultur übersiedelt in die Kellergasse

„Nach der Schließung des Filmhofes und der Auflösung des dazugehörigen Kulturvereines war lange Zeit unklar, wie es mit der Kultur in Asparn weitergehen wird“, erzählt Peter Zwarel aus dem Organisationsteam der Nachfolgeveranstaltungen: „Nachdem es im letzten Jahr noch möglich war, zumindest das Gelände des ehemaligen Filmhofes zu nutzen, war diese Option für 2023 kein Thema mehr, da das Gelände von der Eigentümerin einer anderen Nutzung zugeführt wird.“ Und auch das Freigelände des Schlosses Asparn war aus organisatorischen Gründen heuer keine Option, für die Zukunft wollen sich die Organisatoren aber diese offen halten.

„Da sich eine Gruppe von Personen gefunden hat, die sich bereit erklärt hat, einige Veranstaltungen zu organisieren, und die Gemeindeverantwortlichen ebenfalls Interesse daran haben, weiter Kultur in der Marktgemeinde anbieten zu können, machte man sich auf die Suche nach möglichen Spielorten“, erzählt Zwarel: Nach einigen Gesprächen wurde gemeinsam mit der Gemeinde beschlossen heuer in die Kellergasse bzw. in den Nahbereich des Schlosses auszuweichen.

Gemeinsam mit den Gemeindevertretern wurden aber auch schon Überlegungen angestellt, ob es für die Zukunft wieder einen fixen Spielort geben kann, hierzu laufen gerade Gespräche. „Nur mit fixem Spielort wird es in Zukunft möglich sein, wieder ein abwechslungsreiches Angebot von Kabarett und Musik über längeren Zeitraum anzubieten.“ Der heurige Aufwand sei enorm aufwendig und auf lange Sicht keine Option.

„Man muss aber ehrlicherweise auch klarstellen: Sollte sich das Publikumsinteresse heuer in Grenzen halten und die Veranstaltungen nicht den gewünschten Anklang finden, wird es mit ziemlicher Sicherheit das Aus für die Kultur in Asparn bedeuten“, sagt Zwarel.

Die Asparner Musiktage werden vom 7.6. bis 10.6. in der Asparner Kellergasse stattfinden und an drei Tagen ein abwechslungsreiches Konzertangebot bieten. Den Abschluss der Kultursaison wird am 2.9. zum Ferienende „Austropop meets Rock“ bilden, dieses Highlight wird im Nahbereich des wunderschönen Schloss Asparn stattfinden.

Das Programm

Was ist heuer geplant: Am 7. Juni (Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr) wird es die zehnte „Lange Nacht des Austropop“ mit Herzog/Hirsch, „Grenzenlos & Band“ und Austrotop geben, am 8. Juni (Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr) die Queen-Coverband „Bohemian Rhapsody“ und am 10. Juni (Einlass 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr) „Best of Musical“. Am 2. September (Einlass 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr) wird es ein Ferienabschlusskonzert „Austropop meets Rock“ mit „Blue Haze“, „Grenzenlos & Band“ und Special Guest Daniel Herzog geben.

Karten ab sofort über Ö-Ticket erhältlich, ebenso wird es Verkaufsstellen bei den Firmen Denner in Laa (Abfall bringt Geld) und Zawrel (Hafnermeister) in Asparn geben.

