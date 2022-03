Joseph und die Brüderinnen in Mistelbach

Werbung

„Ich hatte zwei Jahre Zeit, meine Rede vorzubereiten. In Zeiten wie diesen ist es sehr schwierig, die richtigen Worte zu finden. Ich habe ein Wort gefunden, und zwar: Dankbarkeit!“ Emotional begrüßte Reinhard Hirtl als Obmann des A-Capella-Chores Weinviertel das Premierenpublikum am 25. März im ausverkauften Stadtsaal: Das Erfolgsmusical „Josepf and the amazing technicolor Dreamcoat“ von Andrew Lloyd Webber hätte bereits im März 2020 zur Aufführung gelangen sollen

Eine Woche vor der geplanten Premiere fiel das Projekt, an dem mehr als 100 Personen beteiligt sind, dem ersten Lockdown zum Opfer. Auch im Vorjahr war an keine Durchführung zu denken. Jetzt ist ein großer Traum wahr geworden mit einer fulminanten Premiere.

Die Hauptrolle des Joseph wird von Lukas Rapp sehr gefühlvoll und authentisch verkörpert. Tanja Petrasek singt und spielt gekonnt die sympathische Erzählerin. Die ausgebildete Musicaldarstellerin hat bereits reiche Erfahrung als Solistin. Regisseur Stephan Witzlinger, der eine großartige Joseph-Inszenierung nach Mistelbach brachte und die musikalische Leitung, Gregor Sommer und Doris Graf-Sommer, gaben dem Orchester und den Chormitgliedern die Sicherheit, dieses „bunteste, fröhlichste und schwungvollste Musical aller Zeiten“ zu meistern.

Das Ensemble und die elf „Brüderinnen“ singen und tanzen gleichzeitig zu fulminanten Tempi, die Choreografie von Eva Klug ist eine zusätzliche Herausforderung, die souverän gemeistert und vom Publikum sehr gelobt wurde. Reinhard Hirtl verkörpert einen machtvollen und sehr männlichen King Pharao, der die Bühne rockt und den Saal mitswingen lässt.

Vier imposante Pyramidenteile bilden das sich stetig wandelnde Bühnenbild von C.A. Fath. Die Herzen der Premierenzuschauer flogen besonders den elf Kindern zu. Sie singen und interagieren mit den Hauptdarstellern in berührender Weise. Das Publikum dankte allen Darstellern für ihre professionelle Leistung mit Standing Ovations.

Fazit : buntes, sehens- und hörenswertes Musical-Erlebnis.

