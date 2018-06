Zweitägiger Ausnahmezustand in Eibesthal: Nicht nur, dass vergangenes Wochenende das Bezirksmusikfest ausgetragen wurde, auch der örtliche Musikverein, der 1968 gegründet wurde, feierte sein 50-jähriges Bestehen. „Es ist großartig, seinen runden Geburtstag mit so vielen anderen Kapellen feiern zu können“, freute sich MV Eibesthal Obmann Andreas Strobl, der insgesamt siebzehn Musikvereine willkommen heißen durfte.

Bei angenehmen Temperaturen fand zuerst die Begrüßung aller Kapellen mit einem Gläschen Schnaps statt, anschließend zogen die Musiker zum Platz vor der Kirche, wo der Festakt abgehalten wurde. Alle im Ort hatten zusammengeholfen, damit das Fest ein voller Erfolg werden konnte - von der Pfarre über die Feuerwehr bis hin zu den Vereinen. Diese Zusammenarbeit hob auch Landtagspräsident Karl Wilfing in seiner Festrede lobend hervor: „Wenn hier gefeiert wird, steht der ganze Ort zusammen.“ Auch Bürgermeister Alfred Pohl war gekommen und bedankte sich beim Musikverein Eibesthal für das jahrzehntelang geleistete Engagement: „Sensationell, was ihr in den 50 Jahren alles erlebt, geleistet und aufgebaut habt.“

Bei der anschließenden Marschmusikbewertung zeigten alle teilnehmenden Kapellen ihr musikalisches Können. Eibes-thal trat heuer das erste Mal in der Stufe E an und konnte gleich ein respektables Ergebnis von 95 Punkten erreichen. Anlässlich des Jubiläums formten die Eibesthaler Musiker am Ende ihrer Aufführung sogar die Zahl 50. Highlight der Marschmusikbewertung war schließlich die Ortsmusik Pillichsdorf unter Kapellmeister Martin Eschberger, die mit ihrer auf den Punkt einstudierten, rhythmischen Choreografie begeisterten – auch der Jury gefiel´s, die den Auftritt mit 96,5 Punkten bewertete.

Nach getaner Arbeit wurde ins Festzelt geladen, wo die Weinviertler Böhmischen und die Dunajska Kapela musikalisch unterhielten. Beim Frühschoppen am Sonntag spielten die beiden Partnerkapellen aus Mauer-Öhling und Riegersburg auf – mit Letzterer verbindet die Eibesthaler bereits eine 40-jährige Partnerschaft.

Marschmusik-Wertung: Die Ergebnisse

Stufe C: Musikverein Kreuzstetten-Großrußbach (72,5 Punkte), Jugendtrachtenkapelle Poysdorf (74,5)

Stufe D: Musikverein Münichsthal (81 Punkte), Ortsmusik Schleinbach (82,5), Musikverein Hochleithen (82,5), Stadtkapelle Wolkersdorf (83,5), Musikverein Hanfthal (83), Musikverein Mauer-Öhling (83), Musikverein Poysdorf und Umgebung (83), Trachtenkapelle Kreuttal (83), Musikverein Falkenstein (82), Stadtkapelle Mistelbach (82), Musikverein Wilfersdorf und Umgebung (85), Musikverein Staatz und Umgebung (85,5) und Musikverein Obersdorf (83,5 Punkte)

Stufe E: Musikverein Eibesthal (95 Punkte), Ortsmusik Pillichsdorf (96,5)