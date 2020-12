Letztes Jahr gab es ein rundes Jubiläum, das der Musikverein Wilfersdorf und Umgebung zu feiern hatte. Der Verein, der 1959 gegründet wurde, ist heute ein fester Bestandteil des Vereinslebens in der Marktgemeinde Wilfersdorf.

Anlässlich dieses Jubiläums ist, dank des Engagements und der akribischen Arbeit von Altobmann Leopold Schneider, eine Vereinschronik erarbeitet worden, die sich sehen lassen kann. In dem Druckwerk, werden 60 Jahre Wilfersdorfer Musikgeschichte präsentiert, die der Musikverein Wilfersdorf und Umgebung seither in der Region geschrieben hat. Der Nachwelt und allen die sich auch gerne an die Anfänge und den Weg, den der Verein seither genommen hat erinnern, wird damit eine wertvolle Broschüre in die Hand gegeben, in der man immer gerne nachschlägt, und die dieses Stück Musikgeschichte nicht in Vergessenheit geraten lässt.

Ausgewählte Artikel und Bildmaterial

Ausgewählte Artikel und eine Vielzahl an Bildmaterial machen die Vereinsgeschichte lebendig und rufen Erinnerungen wach, die so bewahrt bleiben.: „Dabei ging es mir vor allen darum, der Vereinsjugend den Weg, den der Musikverein in all den Jahren gegangen ist, zu erzählen“, erläutert Leo Schneider. Ebenso gehöre der Musikverein untrennbar zur Geschichte der Marktgemeinde.

„Da ist die Weiterentwicklung, die Bedeutung für das gesellschaftliche und kulturelle Leben in der Region und die Erfolge des Musikvereins etwas, das mit Stolz bewahrt gehört. Da ich 35 Jahre Obmann war, konnte ich viel darüber berichten“, so Schneider.

Die Idee, eine Vereinschronik zu schreiben, wurde im April des letzten Jahres geboren. Gemeinsam haben die Musiker Obmann Leopold Schneider, Johann Piwald, Bernhard Schneider (Sohn) und Robert Schneider das Konzept geboren, in wöchentlichen Sitzungen erarbeitet und weiterentwickelt und dann die Chronik erstellt, wobei auch durch Corona bedingt die meiste Arbeit letztendlich beim Altobmann landete.

Ab 15. September ist die „Geschichte des Musikvereins“ druckfrisch über die Homepage der Marktgemeinde zu bekommen.

Übrigens erscheint die Ausgabe gerade rechtzeitig vor Weihnachten und sie passt bestimmt hervorragend auf den weihnachtlichen Gabentisch.