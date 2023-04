Musikwettbewerb Jugendkapelle Staatz: Musikalische Reise nach Italien

Lesezeit: 2 Min WH Waltraud Hochleithner

Die Jugendkapelle Staatznahm als einzige Kapelle aus NÖ beim „„Flicorno d’Oro“ in Italien teil. Foto: Jugendkapelle Staatz, Jugendkapelle Staatz

E nde März nahm die Jugendkapelle Staatz als einzige Kapelle aus Niederösterreich an der diesjährigen Ausgabe des „Flicorno d’Oro“ teil – einem internationalen und renommierten Blasorchesterwettbewerb in Riva del Garda in Italien.