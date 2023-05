Mama Elisabeth Jaus: „Der Muttertag gehört ganz alleine mir!“

NÖN: Welche Bedeutung hat der Muttertag für Sie?

Elisabeth Jaus: Der Muttertag hat für mich keine Bedeutung, weil die Kinder das ganze Jahr und immer da sind. Der Muttertag, der gehört ganz alleine mir. Ich genieße es, alleine wohin zu fahren und den ganzen Tag zu entspannen. Bei Schönwetter ist Schlosshof so ein ganz besonderes Muttertagsziel für mich.

Was erwartet man sich als Mutter eines prominenten Sohnes zum Muttertag?

Jaus: Das ist jetzt nicht alleine auf Otto bezogen. Ich erwarte mir nichts von unseren drei Kindern und vier Enkelkindern. Sie sind jede Woche bei mir oder ich bin bei den Kindern. Wenn sie mich brauchen, bin ich gerne für sie da. Wir haben alle ein sehr gutes Verhältnis und so ist eigentlich für mich 365 Tage im Jahr Muttertag. Wir sind eine große Familie, zu der auch die Tochter und die Enkelkinder meines Gatten selbstverständlich dazu gehören. Das ist schön, aber nicht selbstverständlich. Gott sei Dank.

Wie ist es Ihnen ergangen, als Sie das Lied „Mama“ von Sohn Otto und seinem Freund Paul Pizzera erstmals hörten?

Jaus: Das Lied ist eine schöne Hommage auf die Mama. Das Lied gefällt mir sehr gut. Es beschreibt treffend die Beziehung von Otto und von Pauli zu ihren Müttern.

Schrieben gemeinsam das Kochbuch "Jausmannskost", aus dem auch die verwendeten Bilder stammen: Sänger, Kabarettist und Schauspieler Otto Jaus mit seiner Mama Elisabeth Jaus. Foto: Maria Noi

Was hat es Ihnen bedeutet, mit Otto ein Mutter-Sohn-Kochbuch herauszubringen?

Jaus: Das Kochbuch mit meinem Sohn zu schreiben war eine wunderschöne Zeit. Es war eine sehr intensive Zeit. Wir haben zweieinhalb Jahre daran gearbeitet. Ich habe es genossen und geschätzt, wir haben viel gelacht, aber auch Differenzen gehabt. Ich hätte echt ein Kabarett über die Entstehung des Kochbuches schreiben können.

Wie entstand die Idee zum Kochbuch?

Jaus: Ich bin sehr stolz, dass mein Sohn das mit mir schreiben wollte. Wer mich kennt weiß, dass ich das Wort „stolz“ sehr selten verwende. Ihm war wichtig, alte Rezepte festzuhalten, niederzuschreiben wie man früher gelebt hat, welche Lebensmittel man zu Hause hatte und wie diese verarbeitet wurden. Ottos Idee war, dies festzuhalten, damit es nicht verloren geht.

Wie weit haben Sie seine künstlerische Karriere gefördert und geprägt?

Jaus: Wir haben jedem unserer drei Kinder freie Hand gelassen. Sie konnten sich beruflich entwickeln und auch an ihren beruflichen Träumen und der Karriere arbeiten. Wir haben sie in ihrer Entwicklung natürlich gefördert und unterstützt.

Wie kam Otto zu den Wiener Sängerknaben?

Jaus: Die Initiative, dass Otto zu den Wiener Sängerknaben ging, kam von meiner Schwester, die Volksschuldirektorin in Großebersdorf war und Ottos gesangliches Talent erkannt hat. Gib ihn zu den Sängerknaben, meinte sie. Das Internat und auch das Heimweh waren zu Beginn nicht einfach. Aber Otto wusste, wenn er es nicht aushält, kann er jederzeit sofort in die normale Schule zurückkehren. So hat er es auch gut und bis zu seinem 15. Lebensjahr durchgezogen.

Was war schönste Muttertagsgeschenk von Otto?

Jaus: Ich kann mich eigentlich nicht mehr im Detail an ein bestimmtes Geschenk erinnern. Es waren von den Kindern immer sehr persönliche Geschenke, die meist selbst gebastelt aus der Schule mit nach Hause gebracht wurden.

Sohn und Mama haben immer Spaß miteinander. Foto: Maria Noi

Wie erleben Sie die Karriere ihres Sohnes?

Jaus: Dass Otto so eine Karriere hinlegt, haben wir von Anfang an nicht geglaubt. Michael Niavarani war fest überzeugt, dass Otto einmal die Stadthalle füllen wird und er hatte recht. Paul Pizzera kenne ich eigentlich solange, wie Otto ihn kennt. Er war sehr oft bei uns und die Zwei sind noch immer genauso locker, normal und lustig, wie vor der Karriere. Da hat sich nichts geändert. Ich gehe natürlich zu den Konzerten, bin bei Premieren mit dabei, sitze aber sehr gerne im Backstagebereich. Konzerte im Krems lasse ich nicht aus. Die Wachau ist die Heimat meines Vaters.

Gibt es eine für Sie besondere Geschichte rund um den Muttertag?

Jaus: Lustig war ein Muttertag, da waren die Kinder schon ein wenig älter. Mein Mann war auf Dienstreise und wir gingen gemeinsam mit meinen Freundinnen zum Heurigen. Wir hatten großen Spaß. Am Abend haben wir die Kinder nach Hause gebracht und sind nochmals fortgegangen. Es war so lustig, dass es bis 3 Uhr früh gedauert hat. Die Kinder haben um 8 Uhr ganz still und leise mit den Frühstücksvorbereitungen begonnen. Ich hätte den Muttertag fast verschlafen. Sie haben brav gewartet und mich ausschlafen lassen. Als ich dann um halb elf wach wurde, saßen alle drei im Esszimmer beim schön gedeckten Tisch. Ich freute mich sehr, obwohl der Schinken schon ein wenig die Farbe verdrehte und auch der Käse von der langen Wartezeit ein wenig hart war.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.