„Man muss sich's richten“

Seit 1908 gibt es den Muttertag, seit 1924 wird er auch in Österreich gefeiert. Ist der Muttertag (heuer er am 14. Mai) heute noch zeitgemäß?

„Ich finde es nicht gut, dass der Vatertag nicht so gefeiert wird wie der Muttertag. Es gehören ja beide zur Familie“, findet Cornelia Kallaus, Unternehmerin und Stadträtin in Laa. Zwar sei es schön, am Muttertag eine kleine Aufmerksamkeit zu bekommen, weil an dem Tag das Bewusstsein dafür gestärkt werde. Trotzdem komme es immer darauf an, wie viel Bedeutung man selbst dem Tag zuschreibe.

Kallaus führt ein Bestattungsunternehmen in Laa und ist selbst Mutter. Was spielt denn eine große Rolle, um Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen? „Es kommt darauf an, wie alt man bei der Geburt der Kinder ist“, sagt sie. „Jeder versteht was anderes unter Familie und Karriere.“

Jungfamilien: Das Leben der Mütter verändert sich. Beate Schütz startete nach der Erziehung ihrer Kinder als Geschäftsführerin des „LaaPlus“ mit Ärztezentrum und neuem Hotel durch. Ihr Mann Rudolf ist früher beruflich viel gereist, sie organisierte das Familienleben. „Ich hab das akzeptiert, wollte aber trotzdem selber etwas machen.“ Zeit für sich selbst zu haben, war ihr wichtig – etwa als Fitnessclub-Obfrau.

Schütz glaubt, dass die Gesellschaft diesbezüglich gerade im Umbruch steht. „LaaPlus“-Standortleiterin Petra Schaller ist sich da gar nicht so sicher: Sie beobachtet, dass es junge Frauen in ihrem Alter gibt, die sich ausschließlich auf ihre Mutterrolle konzentrieren wollen. Schaller selbst will ihren Job bei einer Familiengründung nicht zur Gänze aufgeben. Ihr ist aber klar: „Man muss sich’s wirklich richten.“ Ohne die Unterstützung innerhalb der Familie und dem Verständnis im Arbeitsumfeld gehe es nicht.

„Muttertag ist ein Tag, wo die Familien ausgehen“. Damit die Frauen am Muttertag nicht ein Festmahl zubereiten müssen, bietet das Hotel Neustifter in Poysdorf einen Muttertagsbrunch an, der bereits ausgebucht ist. „Muttertag ist ein Tag, wo die Familien miteinander ausgehen und das nicht spontan, sondern auch mit Vorreservierungen“, sagt Monika Neustifter.

„Hier sind auch viele Mütter mit ihren Müttern und Familien zu Gast. Denn gerade eine Mutter weiß, dass es schön ist, sich einmal ganz der Familie widmen zu können und nicht hinter dem Herd stehen zu müssen“, sagt die Hotel-Chefin, die selbst Mutter ist.

„Es ist ein bisschen ähnlich wie am Valentinstag, weil alle mit der gesamten Familie kommen. Da ist für uns immer viel zu tun", sagt Roland Krammer vom Gasthaus Neunläuf und Bezirkssprecher der Wirte: Muttertags-Specials wie es andere Wirte anbieten, gibt es im Gasthaus Neuläuf nicht: „Die Menschen kommen aber trotzdem gerne, um das Essen á la carte zu bestellen“, sagt der Wirt mit ausgezeichneter Küche.

Spezielle Tortenkreationen für den Muttertag. Madeleine Rieder und ihr Team rund um Konditormeisterin Ingrid Aigner (Poysdorf) haben ebenso eigene Kreationen. Sie bereiten verschiedenste köstliche Mitbringsel vom Punschherzen über Muttertagspralinen bis zur eigenen Muttertagstorte vor. Zu den Spezialitäten extra für den 14. Mai die vegane Erdbeer-Schoko-Torte, zudem die Erdbeer-Torte mit weißem Schokomousse. Der Brunch, bei dem die Sängerin und „NÖN sucht das größte Talent“-Siegerin Marley Wildthing auftreten wird, ist bereits vollkommen ausgebucht. „Muttertagsessen, das sind nette Stunden, wo man mit der Familie Zeit verbringt und es gemeinsam genießt“, sagt Madeleine Rieder.

